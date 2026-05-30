Chilpancingo.— Guerrero se está pintando de guinda, literal. Todos los días aparecen más bardas rotuladas con los nombres de los y las aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura.

A un año de que inicie la campaña electoral y sea la elección por la gubernatura, en Guerrero los aspirantes de Morena ya iniciaron campañas. En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, lonas y algunos espectaculares con los nombres de algunos aspirantes a la candidatura.

En Tecpan pintaron sobre un mural hecho en homenaje a Hermino Rendón Avilés, un promotor cultural de la región. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

Es recurrente toparse por las calles y en las carreteras rótulos como: “Es Jacinto”, “#iVAn pa’rriba”, “En la encuesta Beatriz es la respuesta”, “Amilcar Va”, “#Rogelio Ortega” o “Esthela”, que en este caso va acompañado por el rostro de la exconsejera jurídica de la presidencia de la República, Esthela Damián Peralta.

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Sobre las pintas de los aspirantes morenistas, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, afirmó que existe un vacío legal que no permite sancionar desde ahora a los que se promuevan. Explicó que los actos anticipados de campaña se definen hasta que ya se declaró el inicio del proceso electoral, previos a la campaña.

En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, algunos espectaculares e incluso en el papel de las tortillas los nombres de algunos aspirantes de Morena a la candidatura. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

“Hay pintas de personas que pretenden participar, pero eso no está contemplado en la Ley General de Delitos Electorales. Del artículo 7 al 20bis se contemplan delitos penales que serán de mil tipos, y dentro de esos artículos no se menciona alguno que tenga que ver con esos actos anticipados de campaña”, planteó.

Pero la promoción no se limita a las calles, los aspirantes reparten folletos y han invadido las redes sociales con su propaganda. Están metidos en intensas giras en medios de comunicación y en recorridos por municipios. Incluso, se han promovido hasta en papel para envolver tortillas.

En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, algunos espectaculares e incluso en el papel de las tortillas los nombres de algunos aspirantes de Morena a la candidatura. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

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El Consejo Nacional de Morena estableció que sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 se definirán a través de una encuesta y que sólo participarán seis, tres mujeres y tres hombres, de cada estado. El candidato o candidata se definirá el 22 de junio.

En el mismo consejo, Morena prohibió a los aspirantes promover su imagen a través de cualquier tipo de anuncios espectaculares.

Esta elección será la primera vez que Morena defina a su candidato o candidata a la gubernatura teniendo a uno de los suyos en la gubernatura. La disputa ha generado una alta expectativa.

En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, algunos espectaculares e incluso en el papel de las tortillas los nombres de algunos aspirantes de Morena a la candidatura. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

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Detrás de la candidatura andan muchos y hay de todo: familiares de la gobernadora, senadoras, alcaldesas, funcionarios federales, exfuncionarias federales, dirigentes del partido, diputados, exdiputados y hasta exgobernadores. La lista es larga, la cual está integrada por Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona; el delegado de los Programa del Bienestar, Iván Hernández Díaz, la senadora Beatriz Mojica Morga, la exconsejera de la Presidencia de la República Esthela Damián Peralta, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la diputada local Guadalupe Eguiluz Bautista.

Además del exdiputado federal Cayetano García García, el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán; el exprocurador de Justicia del estado Alberto López Rosas, y el diputado local y excandidato a la gubernatura Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, algunos espectaculares e incluso en el papel de las tortillas los nombres de algunos aspirantes de Morena a la candidatura. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

La abierta promoción de los morenistas ha sido señalada por los partidos de oposición, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC), sobre todo. Hace unos días la dirigencia estatal de MC presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por actos anticipados de campaña y la promoción personalizada de los morenistas.

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La dirigencia de MC pidió que se investigue si los morenistas están utilizando recursos públicos para promoverse. “Tienen contaminado todo Guerrero de propaganda en la vía pública y, quienes no se quieran dar cuenta, aquí está este tendedero de la ilegalidad. Tienen rallado todo Guerrero. Queremos saber de dónde provienen estos recursos públicos que utilizan para rayar la vía pública”, acusó la coordinadora estatal de MC, Gabriela Bernal Reséndiz, durante una protesta que realizaron fuera del IEPC.

La dirigencia del PRI también anunció que denunciará a Morena por presuntos actos anticipados de campaña.

Las pintas en bardas por parte de morenistas han sido las que han generado la mayor polémica. Ellos lo han negado. Por ejemplo, el dirigente estatal Jacinto González Varona se ha deslindado sobre las pintas con su nombre y ha dicho que en Guerrero hay “muchos Jacintos”.

En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, algunos espectaculares e incluso en el papel de las tortillas los nombres de algunos aspirantes de Morena a la candidatura. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

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El delegado de los Programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, dijo que detrás de las pintas con su nombre está el PRI y el PAN y que se trata de un “acto de mala fe”.

Una de las pintas que generó molestia fue en el municipio de Tecpan. Un día apareció rotulado “Es Jacinto” sobre un mural hecho en homenaje a Hermino Rendón Avilés, un promotor cultural de la región. El mural fue borrado con pintura blanca y luego pusieron la frase: “Es Jacinto”.

Ese mural fue pintado por el colectivo Movimiento Muralista Tecpaneco y formaba parte de una serie que se hizo en honor a personas representativas de la región.

En casi todo el estado, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, se pueden ver bardas, algunos espectaculares e incluso en el papel de las tortillas los nombres de algunos aspirantes de Morena a la candidatura. Foto: Arturo de Dios Palma y Salvador Cisneros/ EL UNIVERSAL

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En Guerrero, más allá de las pintas, los aspirantes de Morena llevan rato promoviendo. La exconsejera jurídica de la Presidencia de la República Esthela Damián Peralta ha realizado promoción personalizada desde que era subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Su promoción se intensificó este mes. El 30 de abril dejó la consejería y comenzó a recorrer el estado, estaciones de radio, a ofrecer entrevistas en redes sociales y, por supuesto, su nombre apareció en pintas.

A días de definirse la candidatura de Morena a la gubernatura, el que no para de empujar es Félix Salgado Macedonio. Morena advirtió que para 2027 prohibirá el nepotismo electoral, es decir, no podrá ser candidato mientras su hija sea la gobernadora.

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Salgado Macedonio ha dicho que Morena no puede estar por encima de lo que dice la Constitución y que legalmente no tiene ningún impedimento, pero también ha dicho que respetará lo que diga su partido. Sin embargo, desde que su hija asumió la gubernatura no ha dejado de recorrer el estado y de alentar su aspiración de ser candidato a la gubernatura por cuarta vez.

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