Estados | 26-05-26 | 19:37 | Actualizada | 26-05-26 | 19:37 |

El Gobierno del Estado de entregó las obras de rehabilitación y modernización de la , en el municipio de Acapulco.

El proyectoy está diseñado para impactar en las condiciones de salud y desarrollo de más de de la localidad y sus zonas colindantes.

De acuerdo con los reportes técnicos, la intervención de esta infraestructura hidráulica responde a una demanda comunitaria que acumulaba más de dos décadas sin ser atendida.

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De acuerdo con los reportes técnicos, la intervención de esta infraestructura hidráulica responde a una demanda comunitaria que acumulaba más de dos décadas sin ser atendida. | Foto: Especial.
De acuerdo con los reportes técnicos, la intervención de esta infraestructura hidráulica responde a una demanda comunitaria que acumulaba más de dos décadas sin ser atendida. | Foto: Especial.

"No se había atendido por más de veinte años y eso va a ser salud, bienestar y mejores oportunidades para nuestro pueblo”, dijo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

¿Qué incluyó la rehabilitación?

El Director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, detalló que los trabajos incluyeron:

  • La rehabilitación total del reactor biológico
  • La intervención del sedimentador
  • Los cárcamos de recirculación
  • Lechos de secado
  • Tanque de contacto de cloro
  • La construcción de diversas casetas
En lo que va de la gestión actual, se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas de tratamiento en la entidad. | Foto: Especial.
En lo que va de la gestión actual, se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas de tratamiento en la entidad. | Foto: Especial.

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El funcionario dijo que con estas modificaciones, el complejo cumple con los parámetros de descarga establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, alcanzando una operación de 20 litros por segundo.

En lo que va de la gestión actual, se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas de tratamiento en la entidad. "Invertir en saneamiento también es invertir en turismo", afirmó la gobernadora Salgado Pineda.

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JACL/cr

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