El Gobierno del Estado de Guerrero entregó las obras de rehabilitación y modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Marqués, en el municipio de Acapulco.

El proyecto requirió una inversión de 19.16 millones de pesos y está diseñado para impactar en las condiciones de salud y desarrollo de más de 10 mil 500 habitantes de la localidad y sus zonas colindantes.

De acuerdo con los reportes técnicos, la intervención de esta infraestructura hidráulica responde a una demanda comunitaria que acumulaba más de dos décadas sin ser atendida.

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De acuerdo con los reportes técnicos, la intervención de esta infraestructura hidráulica responde a una demanda comunitaria que acumulaba más de dos décadas sin ser atendida. | Foto: Especial.

"No se había atendido por más de veinte años y eso va a ser salud, bienestar y mejores oportunidades para nuestro pueblo”, dijo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

¿Qué incluyó la rehabilitación?

El Director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, detalló que los trabajos incluyeron:

La rehabilitación total del reactor biológico

total del reactor biológico La intervención del sedimentador

Los cárcamos de recirculación

de recirculación Lechos de secado

Tanque de contacto de cloro

La construcción de diversas casetas

En lo que va de la gestión actual, se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas de tratamiento en la entidad. | Foto: Especial.

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El funcionario dijo que con estas modificaciones, el complejo cumple con los parámetros de descarga establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, alcanzando una operación de 20 litros por segundo.

En lo que va de la gestión actual, se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas de tratamiento en la entidad. "Invertir en saneamiento también es invertir en turismo", afirmó la gobernadora Salgado Pineda.

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JACL/cr