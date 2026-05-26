Washington. Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este martes otra lancha, presuntamente ligada al narcotráfico, en aguas internacionales dejando una persona fallecida y dos sobrevivientes.

El Comando Sur de Estados Unidos informó en X del ataque, realizado en el Pacífico oriental. Un video publicado en redes sociales por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos muestra una lancha que avanza a gran velocidad por el agua antes de explotar y quedar envuelta en llamas.

Las fuerzas armadas detallaron que dos de los tres tripulantes de la nave sobrevivieron, hecho poco común en este tipo de ataques que en pocas oportunidades han dejado personas con vida.

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El Comando dijo que notificó "inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los supervivientes. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido".

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

El operativo denominado Lanza del Sur ha causado al menos 194 muertes en total en más de 60 ataques reportados en el mar Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico cerca de Colombia.

Estados Unidos lanzó la operación el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

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Estados Unidos no ha presentado evidencia de que alguna de las embarcaciones transportara drogas.

El organismo de supervisión del Pentágono informó la semana pasada que evaluará si los militares de Estados Unidos siguieron un marco establecido para la selección de objetivos al llevar a cabo los ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas. El Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos, de seis fases, incluye la intención de un comandante militar, el desarrollo del objetivo, el análisis, la decisión, la ejecución y la evaluación.

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