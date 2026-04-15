El Comando Sur informó que bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur) realizó un “ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

"Confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EU resultó herida", añadió en un mensaje en X.

En los últimos cinco días, las fuerzas estadounidenses han asesinado a 14 personas en ataques cinéticos en el Pacífico Oriental.

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El primer ataque se registró el sábado. Dos embarcaciones fueron bombardeadas y murieron cinco personas. Otra persona sobrevivió y según el Comando, la Guardia Costera inició una operación de rescate, pero no se ha brindado una actualización al respecto.

El segundo ataque se produjo el lunes y dejó como saldo dos personas muertas.

On April 15, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/EaGDMHmpan — U.S. Southern Command (@Southcom) April 16, 2026

Desde que iniciaron este tipo de operaciones en El Caribe y el Pacífico, en septiembre pasado, han muerto más de 170 personas.

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