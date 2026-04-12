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Washington. El ejército de Estados Unidos dijo el domingo que mató a otras cinco personas en ataques contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en los que solo hubo un sobreviviente.
La campaña de ataques de Estados Unidos en mar abierto en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico llega así a un saldo de al menos 168 muertos.
Los ataques fueron ejecutados contra dos embarcaciones el 11 de abril, dijo el Comando Sur en una publicación en X, junto a un video.
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"Dos hombres narcoterroristas resultaron muertos, mientras otro sobrevivió al primer ataque. Tres hombres narcoterroristas murieron en el segundo ataque", dijo el comando sin dar evidencias de sus afirmaciones sobre tráfico de drogas.
El Comando Sur afirmó que de inmediato notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos "para que activara el sistema de búsqueda y rescate del superviviente. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido". No dio más detalles acerca de si esa persona fue finalmente rescatada.
Desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha asesinado a más de 160 personas en al menos 48 operativos en El Caribe o el Pacífico. Trump defiende la legalidad de estas acciones, en el marco de la guerra contra las drogas y el narcoterrorismo.
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