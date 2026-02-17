Más Información
Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de 11 personas, informaron las fuerzas armadas estadounidenses este martes.
Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informó el Comando Sur en la red X.
"Bajo las órdenes del comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas.
Lee también EU ataca nueva presunta narcolancha en el Caribe y mata a 3; "embarcación transitaba por rutas conocidas de narco"
"Los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando, que compartió video de los tres ataques.
Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre del año pasado, y desde entonces han muerto al menos 140 personas en cerca de 40 ataques.
Cacería de supuestos narcos en el Caribe roza los 3 mil mdd; captura de Maduro eleva gasto militar de EU, según Bloomberg
