Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de 11 personas, informaron las fuerzas armadas estadounidenses este martes.

Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informó el Comando Sur en la red X.

"Bajo las órdenes del comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas.

Lee también EU ataca nueva presunta narcolancha en el Caribe y mata a 3; "embarcación transitaba por rutas conocidas de narco"

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

"Los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando, que compartió video de los tres ataques.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre del año pasado, y desde entonces han muerto al menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc