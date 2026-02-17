Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Corte adjudica contrato para comedor de trabajadores; “comer en la calle puede intoxicarlos”, justifica

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 personas contagiadas en la capital

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Policía de Chilpancingo: Abuso e impunidad

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de 11 personas, informaron las fuerzas armadas estadounidenses este martes.

Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informó el Comando Sur en la red X.

"Bajo las órdenes del comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando, que compartió video de los tres ataques.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre del año pasado, y desde entonces han muerto al menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

mcc

