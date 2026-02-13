Más Información

SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Cae "El Braca", jefe de plaza del CJNG en Zacatecas; esta fue la causa del operativo cerca de la propiedad de los Aguilar

No se respira amor este 14 de febrero; se mantiene contingencia ambiental por mala calidad del aire

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

CJNG ataca a policías municipales de Epitacio Huerta, Michoacán; hay tres elementos lesionados y dos delincuentes abatidos

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina

Suman 217 casos de sarampión en CDMX; estas son las alcaldías con contagios

Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo

Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal

El Comando Sur estadounidense informó en X de otro ataque contra una presunta en el Caribe, que dejó tres muertos.

Añadió que la operación se realizó bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan y que "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas".

En el mensaje mencionó que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico". Además, el Comando Sur resaltó que "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida".

Con el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno del presidente desplegó en septiembre un contingente de militar en el Caribe y el Pacífico oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas, con cientos de muertos.

Washington no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

