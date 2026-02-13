Más Información
El Comando Sur estadounidense informó en X de otro ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, que dejó tres muertos.
Añadió que la operación se realizó bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan y que "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas".
En el mensaje mencionó que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico". Además, el Comando Sur resaltó que "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida".
Con el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente de militar en el Caribe y el Pacífico oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas, con cientos de muertos.
Washington no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.
Trump responde sobre posibles ataques terrestres a cárteles en México, Colombia y Venezuela; "no se preocupen por eso", dice
