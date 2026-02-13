El Comando Sur estadounidense informó en X de otro ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, que dejó tres muertos.

Añadió que la operación se realizó bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan y que "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas".

En el mensaje mencionó que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico". Además, el Comando Sur resaltó que "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida".

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Lee también Hegseth: narcos han suspendido indefinidamente operaciones

Con el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente de militar en el Caribe y el Pacífico oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas, con cientos de muertos.

Washington no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc