Más Información

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral

Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Balacera en Centro de Monterrey, Nuevo León, desata pánico; reportan al menos 7 civiles lesionados

Balacera en Centro de Monterrey, Nuevo León, desata pánico; reportan al menos 7 civiles lesionados

Reportan ataque armado contra alcalde de Zacualpan, Veracruz; chofer resulta herido

Reportan ataque armado contra alcalde de Zacualpan, Veracruz; chofer resulta herido

El estadounidense informó del ataque a otra presunta narcolancha en el que murieron dos probables "narcoterroristas". En un mensaje en X, dijo que este jueves "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

Mencionó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el y participaba en operaciones de narcotráfico".

Agregó que en el operativo, "bajo la dirección del Comandante General Francis L. Donovan", "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida". Con ese ataque van 37 bombardeos en conocidos que han dejado al menos 128 decesos.

Lee también

Más temprano, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe, narcotraficantes han decidido suspender “indefinidamente” operaciones relacionadas con drogas.

“VICTORIA: Algunos de los principales narcotraficantes en la zona de responsabilidad del @SOUTHCOM [Comando Sur] han decidido cesar todas las operaciones relacionadas con narcóticos debido a los recientes ataques cinéticos [muy eficaces] en el Caribe”, escribió en su cuenta personal de X. “Esto es disuasión a través de la fuerza”, añadió, antes de afirmar que el presidente Trump “está SALVANDO vidas estadounidenses”.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales. El presidente Trump defiende que EU cuenta con información de inteligencia creíble que señala que se trata de narcoembarcaciones y, según Trump, gracias a estos ataques, el tráfico de drogas a EU vía marítima ha disminuido en 97%. El mandatario ha advertido que, tras el éxito de estas operaciones, ahora atacarán las drogas trasladadas vía terrestre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores. Foto: Especial

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores

Beca Rita Cetina 2026 cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje