El Comando Sur estadounidense informó del ataque a otra presunta narcolancha en el que murieron dos probables "narcoterroristas". En un mensaje en X, dijo que este jueves "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

Mencionó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Agregó que en el operativo, "bajo la dirección del Comandante General Francis L. Donovan", "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida". Con ese ataque van 37 bombardeos en conocidos que han dejado al menos 128 decesos.

Lee también EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos

Más temprano, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe, narcotraficantes han decidido suspender “indefinidamente” operaciones relacionadas con drogas.

“VICTORIA: Algunos de los principales narcotraficantes en la zona de responsabilidad del @SOUTHCOM [Comando Sur] han decidido cesar todas las operaciones relacionadas con narcóticos debido a los recientes ataques cinéticos [muy eficaces] en el Caribe”, escribió en su cuenta personal de X. “Esto es disuasión a través de la fuerza”, añadió, antes de afirmar que el presidente Trump “está SALVANDO vidas estadounidenses”.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales. El presidente Trump defiende que EU cuenta con información de inteligencia creíble que señala que se trata de narcoembarcaciones y, según Trump, gracias a estos ataques, el tráfico de drogas a EU vía marítima ha disminuido en 97%. El mandatario ha advertido que, tras el éxito de estas operaciones, ahora atacarán las drogas trasladadas vía terrestre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc