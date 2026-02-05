Más Información
Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos
Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA
Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde
Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral
Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas
"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene
Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación
El Comando Sur estadounidense informó del ataque a otra presunta narcolancha en el que murieron dos probables "narcoterroristas". En un mensaje en X, dijo que este jueves "la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".
Mencionó que "la inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".
Agregó que en el operativo, "bajo la dirección del Comandante General Francis L. Donovan", "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida". Con ese ataque van 37 bombardeos en conocidos que han dejado al menos 128 decesos.
Lee también EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos
Más temprano, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe, narcotraficantes han decidido suspender “indefinidamente” operaciones relacionadas con drogas.
“VICTORIA: Algunos de los principales narcotraficantes en la zona de responsabilidad del @SOUTHCOM [Comando Sur] han decidido cesar todas las operaciones relacionadas con narcóticos debido a los recientes ataques cinéticos [muy eficaces] en el Caribe”, escribió en su cuenta personal de X. “Esto es disuasión a través de la fuerza”, añadió, antes de afirmar que el presidente Trump “está SALVANDO vidas estadounidenses”.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales. El presidente Trump defiende que EU cuenta con información de inteligencia creíble que señala que se trata de narcoembarcaciones y, según Trump, gracias a estos ataques, el tráfico de drogas a EU vía marítima ha disminuido en 97%. El mandatario ha advertido que, tras el éxito de estas operaciones, ahora atacarán las drogas trasladadas vía terrestre.
Embajada virtual de EU pide a sus ciudadanos salir de Irán de inmediato; recomienda rutas terrestres y planes propios
desa/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]