Más Información

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral

Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene

Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Balacera en Centro de Monterrey, Nuevo León, desata pánico; reportan al menos 7 civiles lesionados

Balacera en Centro de Monterrey, Nuevo León, desata pánico; reportan al menos 7 civiles lesionados

Reportan ataque armado contra alcalde de Zacualpan, Veracruz; chofer resulta herido

Reportan ataque armado contra alcalde de Zacualpan, Veracruz; chofer resulta herido

La embajada virtual de EU en Irán pidió a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país y tener "un plan para salir de que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense".

Añadió que "los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de Internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía". Además, "los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a , Irak o la zona fronteriza entre Paquistán e Irán".

Mencionó que "se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el acceso a internet. El gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán".

Lee también

Agregó que "si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".

Además, se deben evitar "las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno"; estar "atento a las noticias de última hora en los medios locales. Prepárese para ajustar sus planes. Mantenga su teléfono cargado y manténgase comunicado con familiares y amigos para informarles de su estado. Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad en Irán". A mediados de enero, la embajada virtual de EU en Irán ya había emitido otra alerta.

Irán declaró este jueves que espera que Estados Unidos muestre "seriedad" durante las conversaciones en Omán sobre el programa nuclear, en vísperas de las negociaciones que transcurren bajo la amenaza de Donald Trump de recurrir a la fuerza militar.

Lee también

Los dos países mantuvieron conversaciones a principios de 2025 con mediación de Omán.

Pero una guerra en junio de ese año, desencadenada por Israel y a la que se unió brevemente Estados Unidos, hizo fracasar el proceso antes de que se diera el sexto encuentro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores. Foto: Especial

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores

Beca Rita Cetina 2026 cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje