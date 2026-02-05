La embajada virtual de EU en Irán pidió a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país y tener "un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense".

Añadió que "los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de Internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía". Además, "los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Afganistán, Irak o la zona fronteriza entre Paquistán e Irán".

Mencionó que "se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el acceso a internet. El gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán".

Lee también Irán y EU tendrán negociaciones nucleares indirectas en Omán, reportan medios; abordarían el levantamiento de sanciones

Agregó que "si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".

Además, se deben evitar "las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno"; estar "atento a las noticias de última hora en los medios locales. Prepárese para ajustar sus planes. Mantenga su teléfono cargado y manténgase comunicado con familiares y amigos para informarles de su estado. Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad en Irán". A mediados de enero, la embajada virtual de EU en Irán ya había emitido otra alerta.

Irán declaró este jueves que espera que Estados Unidos muestre "seriedad" durante las conversaciones en Omán sobre el programa nuclear, en vísperas de las negociaciones que transcurren bajo la amenaza de Donald Trump de recurrir a la fuerza militar.

Lee también Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motocicletas; medida llega tras protestas antigubernamentales

Los dos países mantuvieron conversaciones a principios de 2025 con mediación de Omán.

Pero una guerra en junio de ese año, desencadenada por Israel y a la que se unió brevemente Estados Unidos, hizo fracasar el proceso antes de que se diera el sexto encuentro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa