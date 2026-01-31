Más Información

Entre 8 mil y 10 mil personas participaron este sábado en una marcha silenciosa en Copenhague organizada por la Asociación de , para protestar contra el presidente estadounidense Donald Trump por haber cuestionado el papel de las tropas europeas de la en Afganistán.

Trump provocó indignación en Dinamarca y en Europa el 22 de enero cuando dijo que las tropas europeas de la OTAN "se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente" durante el conflicto de 20 años en Afganistán.

El país escandinavo luchó junto a las fuerzas estadounidenses durante la Guerra del Golfo, así como en Afganistán e Irak.

Miles de personas marcharon este sábado en Copenhague, en protesta por los dichos de Trump sobre el papel de las tropas de la OTAN en Afganistán. Foto: EFE
Miles de personas marcharon este sábado en Copenhague, en protesta por los dichos de Trump sobre el papel de las tropas de la OTAN en Afganistán. Foto: EFE

Los daneses desafiaron este sábado las temperaturas bajo cero en apoyo a sus veteranos y a los 44 daneses muertos en Afganistán.

La policía dijo a la AFP que calcula que había "al menos 10 mil" manifestantes y los organizadores los estiman entre 8 mil y 10 mil.

Antes de la marcha se llevó a cabo una breve ceremonia en el monumento a los soldados caídos.

"La manifestación se llama #NoWords (#SinPalabras) porque eso realmente describe cómo nos sentimos. No tenemos palabras", declaró a AFP el vicepresidente de la asociación de veteranos, Soren Knudsen.

"Queremos decirles a los estadounidenses que lo que dijo Trump es un insulto para nosotros y los valores que defendimos juntos", añadió.

Lee también

Algunos manifestantes ondeaban banderas danesas rojas y blancas y otros iban vestidos con uniforme militar, mientras marchaban sin consignas ni cánticos hacia la embajada de Estados Unidos.

Los manifestantes que abrían el cortejo llevaban una gran pancarta roja que decía "Sin palabras" y otros sostenían carteles dibujados a mano en los que se leía "Trump es tan tonto" o "Discúlpate, Trump".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (primera desde la izquierda), el primer ministro británico Keir Starmet, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz y el secretario general de la OTAN Mark Rutte posan para una fotografía grupal en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (primera desde la izquierda), el primer ministro británico Keir Starmet, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz y el secretario general de la OTAN Mark Rutte posan para una fotografía grupal en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. Foto: AP

El martes se colocaron 44 banderas danesas con los nombres de sus soldados muertos en Afganistán en jardineras frente a la embajada estadounidense en Copenhague, pero la embajada las retiró y luego se disculpó por ello.

"Sentimos el más profundo respeto por los veteranos daneses y los sacrificios que los soldados daneses han hecho por nuestra seguridad compartida. No hubo ninguna mala intención detrás de la eliminación de las banderas", afirmó la embajada en su página de Facebook, y precisó que los maceteros eran propiedad suya.

Lee también

El viernes, la embajada colocó 44 banderas danesas en los parterres, y el sábado se añadieron 52 más, con nombres escritos: 44 por los daneses muertos en Afganistán y ocho por los que murieron en Irak.

También se guardó un minuto de silencio frente a la embajada. Una persona colocó una corona de flores rojas y blancas.

