Más Información

Ponen candados contra chips fraudulentos

Ponen candados contra chips fraudulentos

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Predial salva arcas locales durante enero y febrero

Predial salva arcas locales durante enero y febrero

¿Cómo se producen las moscas estériles?; esta es la estrategia del gobierno de México contra el gusano barrenador

¿Cómo se producen las moscas estériles?; esta es la estrategia del gobierno de México contra el gusano barrenador

La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico; discusiones con Groenlandia y EU empezarán "muy pronto"

La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico; discusiones con Groenlandia y EU empezarán "muy pronto"

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Las declaraciones de Donald Trump afirmando que los aliados de la habían "permanecido un poco alejados de las líneas del frente" en Afganistán provocaron el viernes indignación en Reino Unido, cuyo gobierno acusó al presidente estadounidense de "estar equivocado".

En una entrevista el jueves a la cadena estadounidense Fox News, Trump criticó el papel de los otros países miembros de la OTAN, asegurando que Estados Unidos "nunca los necesitó".

"Dirán que enviaron tropas a Afganistán y es cierto, pero se mantuvieron un poco al margen, un poco lejos de las líneas del frente", declaró, en referencia a la intervención de una coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar a Al-Qaeda de sus refugios tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El presidente estadounidense "se equivoca al minimizar el papel que desempeñaron las tropas de la OTAN, en particular las fuerzas armadas británicas", reaccionó un portavoz del primer ministro, Keir Starmer.

"Estamos extremadamente orgullosos de nuestras fuerzas armadas, y su servicio y su sacrificio nunca serán olvidados", añadió, subrayando el precio pagado por Reino Unido en esta intervención militar, donde perdió 457 soldados.

Las pérdidas británicas fueron las más elevadas tras las estadounidenses, con 2 mil 400 soldados muertos.

Más de 150 mil miembros del ejército británico fueron desplegados en Afganistán entre septiembre de 2001 y agosto de 2021.

Antes, en la cadena Sky News, el ministro adjunto británico de Salud, Stephen Kinnock, calificó los comentarios de Trump de "profundamente decepcionantes".

El ministro de Defensa, John Healey, y la de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, recordaron las pérdidas británicas.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, denunció unas declaraciones "absurdas".

"Las tropas británicas, canadienses y de la OTAN combatieron y murieron junto a Estados Unidos durante 20 años. Es un hecho, no una opinión. Su sacrificio merece respeto, no desprecio", escribió en X.

La presidenta de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, la diputada laborista Emily Thornberry, consideró que esas declaraciones constituyen "un insulto" para las familias de los fallecidos.

Entre los otros aliados de la OTAN, Canadá perdió 158 soldados en Afganistán.

Francia, que estuvo presente en Afganistán de 2001 a 2014, perdió 89 soldados.

Dinamarca, por su parte, tuvo 44 soldados muertos en Afganistán, 37 de ellos en combate.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales. Foto: Especial / SAT

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales

Cartilla Militar 2026 en México: ¿es obligatoria? Fechas, requisitos y quiénes deben tramitarla. Foto: Especial

Cartilla Militar 2026 en México: ¿es obligatoria? Fechas, requisitos y quiénes deben tramitarla

“Mi hijo es ciudadano”: la detención de un niño de 5 años por agentes del ICE en Minnesota desata indignación. Foto: Captura de pantalla / TikTok

“Mi niño es estadounidense, déjenlo en paz”: video viral exhibe detención de menor de 5 años por ICE

Visa H-2B. Foto: iStock

Cómo conseguir la visa H‑2B y trabajar en Estados Unidos sin título universitario: guía definitiva 2026

CBX/ iStock/ RoamingPanda

Guía definitiva del CBX 2026: cuánto cuesta y cómo cruzar rápido a Estados Unidos desde Tijuana