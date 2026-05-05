CIA, puerta de entrada a procesos injerencistas: Citlalli Hernández; "El PAN decidió ser el partido de los gringos", acusa

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, consideró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) abre la puerta a la injerencia extranjera y que al PAN no le importa que se violente la soberanía de México.

Así contestó la exsecretaria de las mujeres a una pregunta donde se comparó la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y la petición panista de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En el arranque de la campaña en Torreón, Coahuila, aceptó que existen agencias y marcos nacional e internacional, donde hay cooperación, "pero meter a una agencia de inteligencia, que además se ha caracterizado por ser la puerta de entrada de procesos injerencistas".

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"El PAN decidió ser el partido de los gringos. Entregarse a un gobierno extranjero es permitir que decida sobre nuestros ciudadanos. Me queda claro que no le importa que se violente nuestra soberanía, tampoco le interesó nunca la seguridad de nuestro país. Yo creo que son unos traidores a la patria", comentó.

Agregó que al dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, no le importa exhibirse "como un traidor a la patria y como un defensor de los intereses extranjeros. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la ciudadanía sepa que el único partido que defiende la soberanía es Morena".

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