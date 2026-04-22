Citlalli Hernández ve “muy difícil ir en coalición” con Ruth González por SLP; alista reglas, métodos y estrategia electoral de la 4T

La nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó a través de un comunicado que el proceso electoral de 2027 no solo requerirá de la coalición de Morena con sus aliados, sino también de un frente político para encarar “amenazas externas y el avance de la ultraderecha global”.

En este contexto, y respecto a los trabajos de la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), Hernández Mora destacó que lo primero será establecer reglas, métodos y una estrategia electoral clara, con el objetivo de dar orden y viabilidad al proceso.

“Estamos construyendo una nueva etapa con nuestros aliados. El diálogo entre tres partidos es complejo, pero hay voluntad para ir juntos. Una alianza es parte de una estrategia electoral, no una repartición de privilegios. Debemos establecer reglas, métodos y una estrategia electoral clara”, comentó.

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Descarta apoyo a Ruth González

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Elecciones señaló que, respecto al caso de Ruth González, a quien el Partido Verde busca impulsar como su opción para la gubernatura, para Morena será “muy difícil ir en coalición”.

No obstante, aseguró que si el PVEM decide avanzar con dicha candidatura, “no pasa nada, pues en el armado de una coalición esto es normal: cada cual defiende los intereses de su partido”.

Asimismo, recordó que cada partido cuenta con sus propias reglas y responde a las exigencias de sus militancias, por lo que cada uno debe definir el rumbo que desea seguir.

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Pide procesar diferencias

En cuanto a la dinámica interna, Hernández planteó que las inconformidades dentro de Morena deben procesarse al interior del partido y no a través de “trascendidos”.

“Debemos procesarlas de manera óptima en el ámbito privado. La capacidad de construcción de unidad pasa por un proceso de diálogo permanente. Las diferencias se externan y se saldan en lo privado. No se traicionan principios ni ideales, tenemos estatutos en Morena que deben respetarse”, aseguró.

Finalmente, Hernández Mora afirmó que, si estos elementos se ponen sobre la mesa y no se desvía la discusión hacia intereses tradicionales de la política, “no tendremos problemas para armar una coalición de cara al 2027”.

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