El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene la fuerza suficiente para ganar las elecciones de 2027 en San Luis Potosí y retener la gubernatura sin necesidad de aliarse con Morena, aseguró la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo y principal aspirante de esa fuerza política.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que Movimiento de Regeneración Nacional no figura ni tiene la preferencia electoral en San Luis Potosí, donde fue tercera fuerza política en los comicios de 2021 y cayó hasta el cuarto lugar en 2024. Afirmó que el partido guinda “todavía necesita hacer un trabajo de muchos años” en ese estado, donde el PVEM es primera fuerza política.

González Silva dijo que aún no son tiempos para hablar de elecciones, por lo que, a pesar de que encabeza las encuestas, será hasta noviembre o diciembre próximos cuando defina si competirá o no por la gubernatura.

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“Por supuesto”, respondió a la pregunta de si el Partido Verde tiene la fuerza para ganar solo las elecciones potosinas. “Así sucedió en el 2021, fuimos con el PT. En 2024 en el Senado fuimos solos. En San Luis Potosí somos la primera fuerza política en el estado y estoy segura que en el 2027 así va a suceder, sea el candidato que sea, hombre o mujer, en San Luis Potosí va a ganar el Partido Verde”, recalcó.

La senadora Ruth González presumió que pese a que Morena es mayoría en el país, en San Luis Potosí “el panorama es distinto”.

“Con todo respeto para mis compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, y se demostró, en 2021 Morena fue cuarta fuerza, en 2024 fue tercera fuerza. O sea, en San Luis Potosí todavía necesitan hacer un trabajo de muchos años”, enfatizó.

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