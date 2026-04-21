El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

En víspera de la instalación formal de la mesa de trabajo de la alianza oficialista, este martes se llevará a cabo la primera reunión “informal” entre las dirigencias de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) con la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

Entrevistados por separado, el coordinador parlamentario del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, y la vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, expresaron su beneplácito por la reincorporación de Hernández Mora a Morena

“Nosotros vemos muy positiva la llegada de Citlalli, ya que fue parte fundamental de la alianza que se construyó en 2024, ella era la secretaria general, con ella entablamos las pláticas, los acuerdos y las negociaciones y tenemos una muy buena impresión de Citlalli. Es una mujer joven, es una mujer con experiencia, tiene experiencia, juventud y capacidad”, afirmó Velasco Coello.

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Citlalli Hernández Mora, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El líder del Verde en el Senado recalcó que Morena, PVEM y PT irán juntos en el proceso electoral federal de 2027 y aseguró que existen posibilidades de que se mantenga la alianza incluso en San Luis Potosí, donde dijo, “la senadora Ruth González (esposa del gobernador Ricardo Gallardo) aún no ha definido si va a ser candidata”.

“Esperamos que haya acuerdo y que podamos ir en alianza en todos los estados. Ese es el propósito, y si hubiera un caso donde no existiera ese acuerdo por parte de las dirigencias estatales existe la posibilidad” de ir solos, subrayó.

Por su parte, Geovanna Bañuelos también celebró la designación de Citlalli Hernández como responsable de la construcción de alianzas en Morena, lo que calificó como un hecho “prometedor” para la unidad de Morena, PT y PVEM.

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Elogió la gran estatura política de la exsecretaria de las Mujeres, así como “el perfil conciliador, la formación política, sus firmes convicciones, la experiencia no solamente territorial sino también en la construcción de las alianzas”.

“Creo que es un gran punto de partida para la construcción de la coalición del 27”, subrayó.

“Recordar que junto con Citlalli construimos la estrategia del Plan C en el 2024. Ella fue directamente responsable de que pudiéramos lograr esta estrategia que nos permitió tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales”, indicó.

—¿Se acabaron los sobresaltos en la mesa política?, se le preguntó.

—Esperamos, ojalá, eso es lo que nosotros deseamos, respondió.

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