Las autoridades de San Petersburgo instaron a la población a no salir de sus casas luego que un ataque ucraniano con drones a gran escala apuntara contra la segunda ciudad rusa más grande la mañana del sábado, lo que subraya la creciente capacidad de Kiev para golpear en lo profundo de Rusia.

El ataque se produjo un día después que el presidente ruso Vladímir Putin rechazara una oferta para reunirse con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, informó que tres personas sufrieron heridas leves en el ataque. Exhortó a los residentes a no salir y advirtió sobre posibles interrupciones del servicio de internet móvil, y el gobernador regional Alexander Drozdenko reportó que 141 drones fueron derribados sobre la región circundante de Leningrado en lo que calificó como un “ataque sin precedentes”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 376 drones ucranianos.

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“Anoche, nuestros drones recorrieron una distancia de unos 1.000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo — hacia los arsenales de la Marina enemiga y una base en Kronstadt”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X, y agregó que drones también alcanzaron un depósito de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar.

El renovado ataque contra San Petersburgo es el más reciente golpe embarazoso para los esfuerzos de Putin por presentar el conflicto como un hecho lejano que no afecta la vida cotidiana en Rusia.

Un ataque ucraniano con drones incendió el miércoles una terminal petrolera en la ciudad y alcanzó una base naval cercana, horas antes de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la vitrina anual de Putin para atraer inversiones.

Al hablar en el foro, Putin declaró el jueves que Rusia reforzará sus defensas antiaéreas para contrarrestar los recientes ataques ucranianos con drones, que han llegado a lo profundo de su país y han ensombrecido el evento en su ciudad natal de San Petersburgo.

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Putin rechaza reunirse con Zelensky

Putin rechazó el viernes una propuesta de Zelensky para una reunión cara a cara sobre el conflicto de cuatro años, al afirmar que no ve “ningún sentido” en ello. La carta del jueves, el primer mensaje público que Zelenskyy ha escrito directamente a Putin desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, fue una crítica contundente a los 26 años del presidente ruso en el poder, además de algunas burlas sobre su edad.

Las cosas “sólo empeorarán para Rusia”, dicen en Ucrania

Al responder al rechazo de Putin a la reunión propuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, indicó el sábado que las cosas “sólo empeorarán para Rusia”.

“Los fracasos serán más humillantes”, escribió en X, al advertir que no habrá “lugares seguros en Rusia exentos” de los ataques ucranianos de largo alcance, y que la intensidad de los ataques “seguirá creciendo”.

Con la línea del frente casi inmóvil mientras enjambres de drones dificultan los avances, ambos bandos han buscado una ventaja mediante el lanzamiento de ataques de largo alcance.

En Ucrania, una persona murió y tres resultaron heridas durante la noche hasta el sábado en la región de Dnipropetrovsk, después que las fuerzas rusas atacaran casi 30 veces con drones y artillería tres distritos, informó el jefe regional Oleksandr Hanzha.

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En Zaporiyia, siete personas buscaron atención médica luego que un ataque ruso con drones provocara un incendio en un estacionamiento, según el jefe regional Ivan Fedorov.

Rusia atacó Ucrania durante la noche con 272 drones de ataque, y las defensas antiaéreas derribaron 249 de ellos, reveló la Fuerza Aérea ucraniana el sábado.

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