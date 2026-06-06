Luego de recibir reportes ciudadanos sobre ejemplares de vida silvestre en riesgo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió a seis animales que permanecían lesionados, desorientados y fuera de su hábitat natural en el estado de Baja California Sur.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que los ejemplares estaban en situaciones que comprometían su supervivencia. Entre las especies rescatadas se encuentran polluelos de águila pescadora, un búho y un venado.

La atención en estos casos se realizó entre el 7 de mayo al 2 de junio, cuando personal de la Profepa, a través de la Oficina de Representación en la entidad, llevó a cabo acciones de inspección, vigilancia y atención a las denuncias ciudadanas para resguardar a esta fauna silvestre considerada de importancia ecológica.

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Profepa rescata a una serpiente de cascabel de diamante rojo Baja California Sur (06/06/2026). Foto: Especial

¿Qué animales fueron atendidos?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las especies rescatadas fueron:

Tres polluelos de águila pescadora (Pandion haliaetus) : Se atendieron en la comunidad de Puerto Adolfo López Mateos, en el municipio de Comondú . Tras valorar a los ejemplares, se identificó que dos tenían aparente incapacidad de volar y otro había caído de un nido ubicado en un poste, por lo que fueron resguardados y canalizados para recibir atención médica.

: Se atendieron en la comunidad de Puerto Adolfo López Mateos, en el municipio de . Tras valorar a los ejemplares, se identificó que dos tenían aparente incapacidad de volar y otro había caído de un nido ubicado en un poste, por lo que fueron resguardados y canalizados para recibir atención médica. Una serpiente de cascabel de diamante rojo (Crotalus ruber): Fue hallada en las instalaciones de un proyecto de construcción en el municipio de Los Cabos y tras la valoración física se determinó que no presentaba lesiones, por lo que fue liberada en un sitio alejado de asentamientos humanos.

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Animales rescatados por la Profepa en Baja California Sur (06/06/2026). Foto: Especial

Un búho cornudo (Bubo virginuanus) : Fue rescatado en el municipio de Los Cabos luego de ser atacado por perros domésticos y tener aparente dificultad para volar. El ejemplar recibió atención médica veterinaria especializada y posteriormente liberada en un sitio adecuado para su supervivencia.

: Fue rescatado en el municipio de luego de ser atacado por perros domésticos y tener aparente dificultad para volar. El ejemplar recibió atención médica veterinaria especializada y posteriormente liberada en un sitio adecuado para su supervivencia. Una hembra adulta de venado bura (Odocoileus hemionus): La especie fue rescatada luego de ser atropellada en una carretera cerca al Rancho La Fortuna en Los Cabos. Presentó laceraciones, golpes severos y una fractura expuesta en una extremidad, así como posibles lesiones internas derivadas, por lo que finalmente murió durante su traslado a recibir atención especializada.

En cada uno de los casos, la autoridad ambiental sostuvo que realizó acciones encaminadas al rescate, valoración, resguardo temporal, liberación o canalización de las especies para que recibieran atención especializada según sus condiciones particulares.

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