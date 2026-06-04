Luego de las denuncias por la condiciones de los delfines en Dolphinaris Cancún, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente el establecimiento e impuso distintas medidas encaminadas a garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, mejora de la calidad del agua y adecuada atención médica para estos animales.

A través de un comunicado, explicó que, como parte del procedimiento administrativo, dará seguimiento continuo al cumplimiento de dichas medidas y a la evolución de las condiciones de salud y bienestar de los ejemplares.

Detalló que actualmente Dolphinaris Cancún alberga 9 ejemplares adultos de delfín del Indo-Pacífico (Tursiops aduncus), 2 hembras y 7 machos, los cuales presentan enfermedades, algunas de gravedad, lo que dificulta su traslado.

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En ese sentido, precisó que los delfines son monitoreados diariamente por médicos veterinarios del establecimiento por medio de evaluaciones clínicas visuales y de forma mensual con estudios de laboratorio.

Agregó que cada delfín tiene un programa personal de entrenamiento y enriquecimiento ambiental que se desarrolla diariamente en sesiones dirigidas por personal especializado, así como también se ha solicitado la participación de especialistas externos con experiencia en medicina de mamíferos marinos y bienestar animal para fortalecer la evaluación integral de los delfines.

Por último, señaló que la calidad del agua es supervisada continuamente por la dependencia a partir de bitácoras en las que verifica que indicadores como pH, salinidad, temperatura y coliformes se mantengan dentro de los rangos establecidos en la NOM-135-SEMARNAT-2004 con la finalidad de verificar que dichas condiciones se sostengan en el tiempo.

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