La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) junto a la Fiscalía General de la República (FGR), catearon un domicilio del municipio de Nonoava, Chihuahua, donde fueron asegurados dos tigres de bengala en aparente buen estado físico, sin que se reportaran personas detenidas.

El operativo junto a la autoridad ambiental derivó de una solicitud del Ministerio Público Federal para que la Procuraduría, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, participara en el cateo, pues presuntamente se encontraban ejemplares de vida silvestre.

Al llegar al lugar, elementos de la FGR y de Profepa hallaron dos tigres de bengala adultos, uno macho y la otra hembra. Al revisarlos no se les encontró marcaje y parecía que estaban en buen estado de salud, sin embargo, fueron asegurados y trasladados a un predio o instalación de manejo de vida silvestre ubicado en la entidad.

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Los ejemplares, un macho y una hembra, contaban con aparente buen estado de salud (04/06/2026). Foto: Especial

El lugar a donde fueron llevamos los ejemplares cuenta con la infraestructura y personal técnico para el manejo y cuidado de este tipo de felinos, según la información compartida por la Procuraduría.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el tigre de bengala es una especie que se distribuye principalmente en el continente asiático y está amenazada por la caza y el comercio ilícito de su piel, y la destrucción de su hábitat.

La principal amenaza de esta especie es la caza ilegal que se realiza para la obtención de su piel, cabeza, colmillos, patas y garras, además del deterioro de su hábitat natural causado por actividades humanas.

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Profepa y FGR aseguran dos tigres de bengala durante cateo en Chihuahua (04/06/2026). Foto: Especial

Este tipo de animales cuentan con protección internacional y además está enlistado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El tigre de bengala forma parte de las 6 subespecies que existen, entre ellas el tigre Sumatra, Amur, Indochina, China y malayo, de los cuales hay tres variaciones genéticas: tigre blanco, tigre dorado y tigre azul.

En este caso ocurrido en Chihuahua, la Profepa dijo que continuará colaborando con la FGR en la investigación y que dará seguimiento al estado de salud de los ejemplares.

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