Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que no hay evidencia de algún incidente que este asociado con un nuevo derrame de hidrocarburos en la terminal marítima de Manzanillo.

En comunicado este miércoles, Pemex indicó que ya mantiene coordinación interinstitucional en investigación sobre mancha aceitosa en Bahía de Manzanillo.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que realiza inspecciones en su Terminal Marítima de Manzanillo con el fin de contribuir a la identificación del origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo”, señaló la empresa en comunicado.

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Como parte de las acciones, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, de la Secretaría de Marina y de Pemex realizó recorridos de verificación en muelles, ductos playeros y demás instalaciones de la terminal marítima.

“Las revisiones efectuadas los días 2 y 3 de junio reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento”, apuntó la empresa.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene coordinación interinstitucional en investigación sobre mancha aceitosa en Bahía de Manzanillo

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Pemex mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Marina, Asipona Manzanillo y las autoridades correspondientes para apoyar las acciones de seguimiento e investigación.

El día de mañana se tiene programada una nueva inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Asipona y Protección Civil, señaló la empresa.

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“Petróleos Mexicanos reitera su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de sus operaciones y la atención oportuna de cualquier situación que pudiera representar un riesgo para las comunidades y ecosistemas donde desarrolla sus actividades”, concluyó.

Durante los últimos meses, Pemex ha reportado diversos incidentes como derrames, fugas de gas, incendios y en un caso, un derrame que se negó en primer momento y luego se reconoció con irregularidades de empleados de la empresa.

Pemex continúa enfrentando problemas financieros, operativos, de seguridad y otros, pero sigue recibiendo apoyo del gobierno federal.

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