Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la calificadora Rating and Investment Information Inc. (R&I) ratificó su calificación crediticia para la petrolera nacional en BBB+, con perspectiva estable, en línea con la del país.

La calificadora japonesa señaló que la empresa mantiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras dada su relevancia estratégica para la política energética nacional y el respaldo financiero del gobierno federal, según destacó Pemex.

En un comunicado señaló que R&I destaca en su análisis que la petrolera desempeña una función central para asegurar el suministro estable de combustibles y otros energéticos en México, así como su contribución fiscal al gobierno federal.

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Así, la calificación de la petrolera mexicana se mantiene alineada con la del país, "considerando el papel estratégico de Pemex en la política energética nacional, su relevancia para la actividad económica del país y el apoyo financiero directo e indirecto que recibe del gobierno federal".

El viernes, la Secretaría de Hacienda de México destacó la ratificación que hizo Rating and Investment Information de la nota soberana de largo plazo de México en moneda extranjera en BBB+ con perspectiva estable.

La dependencia federal aseguró que dicha confirmación contribuye a preservar el acceso de nuestro país a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

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