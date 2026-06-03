La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a 111 animales silvestres en dos municipios de Querétaro, entre ellos dos cuervos, dos pavos reales, una llama, dos ejemplares vivos de caballito de mar, así como 97 ejemplares de aves. Durante los operativos, una mujer que pretendía comercializar dos pericos y un loro, fue detenida.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que los aseguramientos se realizaron luego de operativos y acciones para combatir el tráfico y comercio ilegal de ejemplares de vida silvestre en las regiones de El Marqués y Querétaro, en esta entidad.

Las acciones se ejecutaron del 18 al 20 de mayo, cuando el personal de la Profepa, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro, la Policía Municipal y el Instituto Municipal de Protección Animal de Él Marqués, realizaron recorridos en distintos inmuebles con reportes sobre la posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre.

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Profepa rescata a 111 animales en dos municipios de Querétaro (03/06/2026). Foto: Especial

¿Qué animales fueron rescatados?

En el comunicado, la autoridad ambiental detalló que los animales asegurados son:

Dos cuervos (Corvus corax) que presentaban corte de plumas remeras primarias en ambas alas, lo que provocaba el sangrado en una de ellas.

(Corvus corax) que presentaban corte de plumas remeras primarias en ambas alas, lo que provocaba el sangrado en una de ellas. Dos pavos reales (Pavo cristatus)

(Pavo cristatus) Una llama (Lama glama)

(Lama glama) Dos ejemplares vivos de caballito de mar (Hippocampus erectus), los cuales estaban en malas condiciones, una coloración anormal, letárgicos y con el abdomen inflamado

(Hippocampus erectus), los cuales estaban en malas condiciones, una coloración anormal, letárgicos y con el abdomen inflamado Cuatro ejemplares de caballito de mar disecados

97 ejemplares de aves canoras y de ornato, entre ellas cardenales, calandrias, jilgueros, huitlacoches, mieleros y siete colores

canoras y de ornato, entre ellas cardenales, calandrias, jilgueros, huitlacoches, mieleros y siete colores Dos pericos atolero (Aratinga canicularis)

atolero (Aratinga canicularis) Un loro tamaulipeco (Amazona viridigenalis)

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Un caballito de mar fue rescatado en Querétaro (03/06/2026). Foto: Especial

La Profepa compartió que los animales asegurados no contaban con sistema de marcaje ni con la documentación que acreditara su legal procedencia. Cabe destacar que desde 2008 la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el comercio de los loros, pericos y guacamayas en nuestro país.

Los ejemplares resguardados fueron llevados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) autorizada por la Semarnat.

Detienen a mujer y Profepa alista denuncias por comercio ilegal

Sobre la mujer detenida, la Procuraduría compartió que tenía en su posesión con fines de comercio dos ejemplares de perico atolero y un loro tamaulipeco, por lo que fue puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Policía Municipal de Querétaro. La mujer puede ser sancionada con una pena de uno hasta quince años de prisión.

La Profepa además inició cinco procedimientos administrativos e informó que prepara las denuncias penales correspondientes por la posesión con fines de comercio de ejemplares que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

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