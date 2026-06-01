La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, gracias al aviso de una empresa de paquetería, aseguró 350 ejemplares de tortugas de diversas especies que llegaron empaquetadas como juguetes a Matamoros, Tamaulipas.

A través de un comunicado, explicó que el pasado 26 de mayo personal de la empresa detectó un posible manejo y traslado irregular de ejemplares de vida silvestre, por lo que se solicitó la intervención de personal de la dependencia, quien se trasladó al establecimiento para corroborar la información reportada por la empresa.

Detalló que en el lugar se constató que las tortugas se encontraban confinadas en recipientes de dimensiones reducidas, envueltas en calcetines, lo que generó condiciones inadecuadas de hacinamiento y fue un factor de riesgo para la integridad física y bienestar de los reptiles.

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Precisó que, derivado de la inspección física y de la identificación taxonómica preliminar realizada, se determinó la presencia de 350 ejemplares de tortuga: 344 tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro tortugas mexicanas (Terrapene mexicana), mientras que al momento de la inspección 25 de las tortugas casquito ya estaban muertas.

En ese sentido, destacó que las tortugas fueron aseguradas precautoriamente y trasladadas a una Unidad de Manejo de Matamoros, lugar que dispone de las instalaciones adecuadas para su alojamiento, atención, resguardo y manejo especializado.

Añadió que en el traslado se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron acompañamiento y seguridad durante las maniobras de traslado y resguardo de los ejemplares de vida silvestre.

Ante ello, la Profepa hizo un llamado a la ciudadanía y recordó que poseer ejemplares de vida silvestre que se encuentren en una categoría de riesgo o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, con fines de comercio, es un delito consignado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

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