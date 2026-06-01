[Publicidad]
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este lunes 1 de junio su huelga nacional.
z
Estados 11:43 AM
Zacatecas
Con tomas de casetas y una megamarcha, el magisterio de Zacatecas se ha unido a la movilización nacional que ha emprendido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Al grito de: “¡Maestros unidos jamás serán vencidos!”, “Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, “Auxilio, socorro se roban mis ahorros”, la marcha con millas de manifestantes partieron de dos diferentes puntos: un contingente partió de la Máquina 30-30, donde arribaron los maestros procedentes de nueve regiones educativas de la zona centro y sureste de la entidad, así como otro más que se concentró a la altura de la presidencia municipal de Zacatecas, a donde llegaron los maestros de 11 regiones del norte y sur.
A la marcha que fue convocada por las dos secciones 34 y 58 del SNTE que pertenecen al Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ), se unieron otros sindicatos como la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), además de recibir el respaldo de otros sindicatos magisteriales, mineros, estudiantiles y agricultores que partieron de diferentes frentes.
Los contingentes se adentraron por las principales avenidas que conectan con el Centro Histórico, hasta llegar a la explanada de la Plaza de Armas, donde cerca de las 11:00 horas comenzaron a barrotar los contingentes, donde emitirán un pronunciamiento.
Estados 10:24 AM
Baja California Sur
Integrantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron este lunes una jornada de protestas y paro de actividades en Baja California Sur, con movilizaciones en La Paz.
Como parte del plan de acción acordado por delegaciones sindicales de las regiones I, II y III de La Paz, docentes anunciaron que iniciarán paro de labores en esta mañana y por la tarde realizarán una marcha desde el edificio sindical hacia la explanada del Gobierno del Estado, en La Paz prevé donden emitir un pronunciamiento dirigido al gobernador, Víctor Castro Cosío.
Para el martes, el sindicato anunció que acudirá al Congreso del estado para solicitar a diputados locales un punto de acuerdo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de impulsar cambios al modelo de pensiones.
Estados 10:21 AM
Coahuila
Las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila, se unieron a la convocatoria del paro nacional docente y bloquearon esta mañana el Periférico y el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo.
Los manifestantes se dieron cita desde las 8 de la mañana para iniciar un recorrido hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en apoyo a los maestros del sur del país y en exigencia de la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE.
Los manifestantes bloquearon inicialmente en dos sentidos la vialidad, sin embargo, elementos policiacos contuvieron al contingente debajo de un puente para que el bloqueo fuera únicamente en un sentido.
Con información de Francisco Rodríguez, Gladys Navarro, Irma Mejía...
LL
[Publicidad]
Más información
Economía
Cooperativa Cruz Azul aprueba por unanimidad reelección de Víctor Manuel Velázquez Rangel; destacan resultados en 5 años
Menú
¿Es malo comer la piel de la longaniza?
Universal Deportes
Selección Mexicana: Radiografía de la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026
Tendencias
Jóvenes Construyendo el Futuro: dónde y cuáles son los requisitos para recibir el apoyo de 9 mil pesos; aquí te lo decimos
Sección
¿Qué significa que mi novia siempre tenga cosas que hacer justo cuando vamos a hacer el amor?
Sección
Demencia en México: Causas, síntomas y claves para prevenir el deterioro cognitivo
Sección
¿Eres migajera emocional? Las señales del universo para dejar atrás el amor a medias
Sección
¡Se quedaron sin Mundial, pero sí salieron en el álbum! Panini prepara corrección masiva