Con tomas de casetas y una megamarcha, el magisterio de Zacatecas se ha unido a la movilización nacional que ha emprendido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al grito de: “¡Maestros unidos jamás serán vencidos!”, “Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, “Auxilio, socorro se roban mis ahorros”, la marcha con millas de manifestantes partieron de dos diferentes puntos: un contingente partió de la Máquina 30-30, donde arribaron los maestros procedentes de nueve regiones educativas de la zona centro y sureste de la entidad, así como otro más que se concentró a la altura de la presidencia municipal de Zacatecas, a donde llegaron los maestros de 11 regiones del norte y sur.

A la marcha que fue convocada por las dos secciones 34 y 58 del SNTE que pertenecen al Movimiento Democrático del Magisterio de Zacatecas (MDMZ), se unieron otros sindicatos como la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), además de recibir el respaldo de otros sindicatos magisteriales, mineros, estudiantiles y agricultores que partieron de diferentes frentes.

Los contingentes se adentraron por las principales avenidas que conectan con el Centro Histórico, hasta llegar a la explanada de la Plaza de Armas, donde cerca de las 11:00 horas comenzaron a barrotar los contingentes, donde emitirán un pronunciamiento.



