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Bogotá. El candidato izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no han encontrado hasta el momento evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del domingo en la que fue segundo.
"Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", expresó Cepeda en una declaración a medios.
El presidente saliente, Gustavo Petro, no aceptó los resultados y dijo que esperará a que los jueces electorales realicen el escrutinio, resuelvan eventuales reclamos sobre irregularidades y declaren formalmente la elección.
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Cepeda, delfín de Petro, había liderado en los últimos meses gran parte de las encuestas y parecía confiado en que podría ganar en primera vuelta, un hito que nadie ha conseguido en casi dos décadas.
Pero los resultados del domingo, que corresponden a un conteo preliminar, le dieron la ventaja a De la Espriella con 43.74% de los votos frente a 40.90% de Cepeda, lo que los llevará a la segunda vuelta el 21 de junio.
ss
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