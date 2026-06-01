La longaniza es uno de los embutidos que mayormente se consumen en México, ya sea durante el desayuno, la comida e incluso como ingrediente principal de tacos, tortas y tostadas.

Sin embargo, al momento de prepararla suele surgir la duda: ¿es necesario retirar la piel o se puede consumir? Aquí te damos la respuesta.

¿De qué está hecha la piel de la longaniza?

Según la empresa Embutidos Pedragosa, la piel que recubre la longaniza y otros embutidos puede ser de dos tipos: natural o artificial.

La primera es la más valorada debido a que permite conservar mejor las características propias del producto, además de ser resistente, elástica y no generar residuos.

Esas pieles naturales provienen de animales y se utilizan conforme el tamaño del embutido, por ejemplo, la tripa de bovino es común en productos de mayor longitud (como la longaniza), mientras que la de cerdo se usa en salchichas y chorizos.

Una de las maneras más sencillas de identificar si un embutido está cubierto con tripa natural es observar su apariencia, ya que al tratarse de un material de origen animal tienen formas irregulares, con zonas gruesas o delgadas.

Y además de proteger el producto, esa piel también desarrolla aromas y matices de sabor que no se encuentran en las versiones elaboradas con tripa artificial, la cual se caracteriza por ser más neutra.

Otro dato distintivo es que los embutidos recubiertos con piel artificial poseen un aspecto uniforme y un grosor prácticamente idéntico en toda la pieza.

Para quitar la piel, algunas personas mojan la longaniza antes de cocinarla. Foto: Unsplash

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¿Es malo comer la piel de la longaniza?

Un artículo de la marca de productos ibéricos Ibedul señala que las tripas o pieles naturales utilizadas en algunos embutidos pueden consumirse sin que representen un riesgo para la salud.

De hecho, los expertos indican que aporta ciertos nutrientes, puesto que contienen pequeñas cantidades de proteínas y grasas, así como colágeno, sustancia que proporciona la textura y elasticidad de alimentos como la longaniza, el chorizo o el salchichón.

Si la compras así, debes cocinarla correctamente porque eso mejora su textura y sabor, y al mismo tiempo elimina cualquier bacteria.

Ahora bien, hay pieles artificiales elaboradas con distintos ingredientes que pueden ser aptos para el consumo, entre ellos, el colágeno y los derivadas de productos de origen animal.

No obstante, las pieles artificiales fabricadas con celulosa no pueden ingerirse y normalmente se remueven antes de que el producto llegue al consumidor final. Lo mismo ocurre con las tripas de plástico, utilizadas en algunos embutidos industriales.

Por lo anterior, si compras longaniza empaquetada en el supermercado, lo ideal es revisar la información del etiquetado antes de cocinarla. De esta manera podrás identificar el tipo de piel que la recubre puede consumirse o no.

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