El té es una de las bebidas más antiguas y de las más consumidas en el mundo. Su origen se remonta a la antigua China, donde fue popularizado por las propiedades curativas de la planta con la que se elaboraba: la Camellia sinensis.

En la actualidad, hay preparaciones que integran más ingredientes como la hierbabuena, la menta y la manzanilla; pero sólo los que tienen esta planta pueden considerarse té, el resto únicamente son infusiones.

Si quieres volverte experto en el tema, hoy te presentamos los tipos de té más populares y te explicamos para qué funciona cada uno.

Leer también Cómo hacer sopa de lentejas a la mexicana para la comida

¿Cuál es el origen del té?

De acuerdo con un artículo del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, principalmente, en la China antigua el té se preparaba con hojas, cortezas, raíces y frutos. Mientras que su consumo estaba enfocado como auxiliar para desintoxicar el cuerpo.

Según la leyenda más famosa, el emperador Shennong lo descubrió alrededor del año 2737 a. C., cuando unas hojas de un arbusto cayeron accidentalmente en agua caliente que estaba hirviendo.

Desde China, el té se expandió a Japón, gracias a monjes budistas que llevaron semillas y rituales del té, a la India y otras regiones asiáticas., y la Europa del siglo XVII, mediante comerciantes portugueses, holandeses y británicos.

Con el paso del tiempo y el avance de la medicina tradicional, se fueron estudiando las propiedades de la bebida y gracias a ello se le encontraron efectos antiinflamatorios, digestivos, antioxidantes, antibacterianos y hasta reforzadores del sistema inmunológico.

¿Para qué sirve cada tipo de té?

Elegir un té es difícil, por eso aquí te dejamos 5 opciones que seguro te encantarán por su sabor y por sus beneficios:

Té verde

El té verde es uno de los más populares y, según un artículo del sitio especializado Healthline, aporta antioxidantes (catequinas y polifenoles), cafeína, aminoácidos como la L-teanina, vitaminas (C, B y E) y minerales como potasio y magnesio.

Por lo anterior, su consumo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, regular el metabolismo, prevenir infecciones y enfermedades respiratorias.

El té verde puede contener cafeína. Foto: Freepik

Té negro

Por otra parte, el té negro es abundante en antioxidantes (de ahí su color) y en cafeína, que en conjunto proporcionan energía al cuerpo son auxiliares para desinflamar, pueden ayudar al control del peso y, consumido en porciones moderadas, previene enfermedades cardiovasculares.

Té blanco

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos indica que el té blanco cuenta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Principalmente, su consumo se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, la protección celular frente al estrés oxidativo y un leve efecto estimulante gracias a su contenido moderado de cafeína.

El té blanco tiene un procesamiento mínimo, lo que ayuda a conservar muchos de sus compuestos naturales. Foto: Freepik

Té Oolong

Andreina De Almeida, nutricionista y escritora en la revista médica Tua Saúde, señala que el té Oolong "contribuye a favorecer la pérdida de peso, cuidar la salud del corazón y regular el azúcar en la sangre".

Lo anterior se debe a sus flavonoides (catequinas, teaflavinas y tearubiginas), compuestos químicos presentes en la planta y que en el ser humano tienen una acción antioxidante y antiinflamatoria.

Té rojo (o Pu-erh)

Finalmente, la Academia Española de Nutrición y Dietética detalla en un artículo que el té rojo, también elaborado a partir de la Camellia sinesis, posee indicios preliminares para ayudar al control del peso, la reducción del colesterol y podría combatir el daño ocasionado por los radicales libres debido a su aporte de antioxidantes.

Sólo las bebidas hechas con Camellia sinensis pueden considerarse como té. Foto: Pexels

Ahora que ya conoces las ventajas de cada té, elige el mejor para tu salud. No solo tomes en cuenta el gusto, sino también las necesidades de tu cuerpo.

Leer también Lady Boy y Extra Extra: los nuevos spots de comida callejera en CDMX que debes conocer