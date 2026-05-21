Si eres amante de la buena comida y de recorrer el mundo, hay un lugar en la Ciudad de México que debes visitar; se trata del Café del Viajero, ubicado en la colonia Narvarte.

Este lugar ha evolucionado para convertirse en la primera cafetería y agencia de viajes en México.

Así que, además de disfrutar de una excelente propuesta culinaria, puedes planear e incluso contratar tus próximas vacaciones en el mismo sitio.

El menú del Café del Viajero te hace viajar a través de los sabores

La verdadera innovación de este espacio es su propuesta gastronómica. En Café del Viajero no solo se toma café; aquí se viaja a través del paladar.

Su menú está cuidadosamente diseñado con platillos y bebidas inspirados en diferentes culturas y países del mundo.

Cada opción de la carta es deliciosa y rica, garantizando que cada bocado te transporte a un destino internacional diferente.

Es el punto de encuentro ideal para los sibaritas con alma nómada.

Foto: Cortesía

Decoración temática y spots instagrameables

Entrar a este establecimiento es desconectarse de la CDMX. Toda la decoración está planeada para hacerte sentir en una constante aventura.

Desde mapas y detalles globales hasta rincones llenos de encanto, el diseño del lugar ofrece múltiples spots instagrameables perfectos para tus redes sociales.

Cada esquina cuenta una historia, convirtiéndolo en el escenario ideal para una tarde de fotos mientras disfrutas de un desayuno, comida o cena en compañía.

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Foto: Cortesía

De la taza al avión en un solo lugar

El mayor atractivo de este nuevo concepto del Café del Viajero es que elimina el estrés de la planeación turística tradicional.

Mientras degustas un postre europeo o un mocktail tropical, asesores expertos te ayudarán a diseñar un itinerario a tu medida.

Ya sea que busques una escapada de fin de semana dentro de México o un viaje con mochila por el sudeste asiático, este espacio fusiona la hospitalidad de una gran cafetería de especialidad con la logística de una agencia experta, logrando que tu próxima gran aventura comience desde la comodidad de tu mesa.

"Los viajes hoy se definen como una experiencia y la cadena de valor donde compras tu viaje tiene que ser parte de esa visión. Así que por qué no convertir una cafetería que ya cuenta con una comunidad viajera y ávida de conocer gente y de conectar, en la nueva forma de comprar viajes", nos dijo Jessica de la Cruz, la creadora del Café del Viajero.

Además este espacio también tiene cartelera cada mes, pues organiza diversos eventos, clases, talleres o actividades, eso sí, todos enfocadas en la comunidad viajera.

Su club de inglés es la joya de su corona, donde puedes practicar el idioma mientras conoces a viajeros de la ciudad o de otros países.

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¿Dónde? Obrero Mundial 240, Narvarte, CDMX.

Horarios: Lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas

Ideal para: Amantes del café, viajeros y creadores de contenido gastronómico.

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