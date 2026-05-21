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Si algo nos quedó claro en la edición 2026 de la Guía Michelin México, es que los tacos siguen siendo una de las mayores expresiones de nuestra gastronomía. Y lo mejor es que no tienes que pagar caro o visitar lugares de alta cocina para disfrutarlos.
Este año la idea es clara: comer y vivir una experiencia única en las taquerías locales y callejeras. Por eso, aquí te presentamos la lista de las que fueron distinguidas a lo largo del país.
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¿Qué taquerías recibieron una estrella Michelin 2026?
La taquería La Once Mil fue la única en obtener una estrella Michelin este 2026. Ubicada en la Ciudad de México, se trata de un proyecto fundado por el chef César de la Parra.
Tanto el menú como el recinto mezcla la esencia tradicional del taco con una propuesta más sofisticada, basada en ingredientes premium, trompos de cortes finos y una estética cuidada.
Aquí predominan los tacos servidos de manera elegante: carnes al trompo, tortillas recién hechas y salsas artesanales, que se disfrutan en un ambiente moderno y urbano que conecta con el público foodie.
Su filosofía “primero que llega, primero que taquea”, refuerza la idea de una taquería sin pretensiones formales pese a su perfil gourmet. Y entre sus especialidades destacan los tacos de rib eye, sirloin Angus, picanha, campechano y carnitas, con precios que van desde los $125 a los $145.
También cuentan con otras opciones para probar como las tostadas de spicy tuna, delgaditas de wagyu japonés, sopa de fideo tlalpeño y ensaladas
Tras recibir la distinción, en sus redes sociales expresaron:
“Desde que soñamos con abrir una taquería, tuvimos un objetivo claro: crear bocados memorables. Hoy, hace apenas unos minutos, recibimos una estrella Michelin. Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura de ese sueño con el que empezamos”.
- Dirección: La primera sucursal en Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, y la segunda en Orizaba 83, Roma Norte, CDMX
- Horarios: De lunes a viernes desde las 12:00 a las 23:30 horas; sábados y domingos desde las 11:00 a las 23:30 horas.
Taquerías recomendadas por la Guía Michelin 2026
Aunque las siguientes taquerías no obtuvieron una estrella, sí fueron recomendadas por la Guía Michelin 2026:
En la Ciudad de México:
La capital fue una de las entidades con más establecimientos recomendados, entre ellos:
- Taquería El Paisa
- Maizajo
- Barbacoa Gonzalitos
- Castacán
- Ricos Tacos Toluca
- Tacos de Canasta Los Especiales
- El Vilsito
- La 89
- Los Consentidos del Barrio
- Tacos Charly
- Tacos del Valle
- Taquería El Jarocho
- Taquería Los Cocuyos
- Los Milanesos
- Tacos Hola El Güero
- Taquería El Califa de León
- Los Parados
- Taco Tasting Room
Y en el resto del país, las entidades con taquerías reconocidas fueron:
En Baja California:
- Tacos El Franc, Tijuana
- Tacos Marco Antonio y Tacos Mi Ranchito El Fénix, Ensenada
- Taquería La Principal, Valle de Guadalupe
En Jalisco:
- Birriería David
- Birriería Las 9 Esquinas
- Pancho’se Takos
- Tacos y Gorditas Elvira
En Nuevo León:
- Tacos El Compadre
- Tacos Piedra 1
- Tacos Doña Mary La Gritona
En Puebla:
- Taquería Los Camellos
En Yucatán:
- Taquería Kisin
En Oaxaca:
- Barbacoa Obispo Cocina Rural
Las taquerías son un lugar imperdible para explorar la gastronomía del país desde nuestras mesas. Así que si aún no las conoces, aprovecha tu próxima escapada para visitarlas y probar sus exquisitas creaciones.
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