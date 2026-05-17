Las milanesas suizas son uno de esos platillos que combinan tradición, sabor y practicidad en una sola receta; populares en la cocina mexicana, destacan por su mezcla de carne empanizada y una cremosa salsa gratinada.

Aunque su nombre puede hacer pensar que tienen un origen europeo, en realidad se trata de una adaptación culinaria mexicana inspirada en el uso de crema y queso, ingredientes asociados con la cocina de Suiza.

Y el resultado es un platillo reconfortante, ideal para una comida familiar o para sorprender a los invitados con una preparación sencilla pero llena de sabor.

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¿Cuál es el origen de las milanesas suizas?

De acuerdo con Larousse Cocina, la milanesa sí tiene raíces europeas, especialmente en Italia y Austria, donde por muchos años el empanizado de carne fue una técnica popular.

Con el paso del tiempo, su preparación llegó a América Latina y encontró en México una nueva identidad culinaria. Aquí se le añadieron ingredientes típicos de nuestra gastronomía como jitomate o tomate, chile y queso fresco.

Particularmente, la versión “suiza” de las milanesas se caracteriza por incorporar una salsa que cubre su carne empanizada, misma que se prepara con tomate verde, cebolla, crema y chile, logrando un equilibrio entre lo ácido y lo cremoso.

Y el toque final es el queso gratinado, que les aporta una textura irresistible y un sabor más intenso.

Así, la combinación de la milanesa crujiente y la salsa suave crea un contraste atractivo al paladar. Pero además, es un platillo versátil que puede acompañarse con arroz rojo, frijoles, ensalada o incluso puré de papa.

Las milanesas suizas son una versión adaptada de la receta original. Foto: Imagen generada con IA

Receta para hacer milanesas suizas

Ingredientes:

4 milanesas de res o pollo

4 tomates verdes o jitomates si se prefiere la salsa roja

2 huevos

1 taza de pan molido

1 diente de ajo

1 chile serrano (opcional)

1 taza de queso manchego o mozzarella rallado

1/2 taza de crema

1/4 de cebolla

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Procedimientos:

Sazona la carne con sal y pimienta. Bate los huevos en un recipiente y coloca el pan molido en otro plato. Pasa cada milanesa por el huevo y después cúbrela con pan molido. Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe las milanesas hasta que estén doradas por ambos lados. Después colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Licúa los tomates o jitomates, la cebolla, el ajo y el chile serrano. Cocina la salsa en una cacerola durante unos minutos y agrega la crema. Mezcla bien hasta obtener una consistencia suave y cremosa. Coloca las milanesas en un refractario, báñalas con salsa y añade el queso rallado encima. Hornea durante 10 minutos o hasta que el queso se gratine. Sirve calientes y disfruta.

Si aún no tienes ideas para hacer de comer, las milanesas suizas son una excelente opción para disfrutar de un platillo completo, delicioso y fácil de preparar.

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