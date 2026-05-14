Al escuchar el nombre Pujol.itto lo primero que quizás te venga a la mente sea el famoso restaurante de alta cocina en la Ciudad de México: Pujol, y no es coincidencia.

Este establecimiento es hermano de Pujol, que durante años se ha mantenido como una de las propuestas gastronómicas más importantes del país.

Sin embargo, al tratarse de una propuesta recién inaugurada, es normal que surjan dudas entre los comensales sobre si conserva la esencia de su antecesor, qué elementos comparte con el concepto original y cuáles son las diferencias que marcan este nuevo proyecto. Aquí resolveremos todas tus dudas.

Pujol.itto está en búsqueda de reinventar y fusionar sabores. Foto: OpenTable

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¿Qué es Pujol?

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial de Pujol, el restaurante fue fundado por el chef Enrique Olvera en el año 2000 en la Ciudad de México con la intención de reinterpretar la gastronomía mexicana desde una visión contemporánea, sin dejar de lado las técnicas, sabores e ingredientes tradicionales del país.

El proyecto trabaja de la mano con productores locales y de temporada, colocando al maíz como uno de los elementos centrales de su propuesta culinaria.

Su menú cambia según la temporada y busca llevar a los comensales por distintas regiones de México a través de ingredientes y recetas reinventadas con un enfoque actual.

Pujol se encuentra ubicado en la calle Tennyson 133, en la colonia Polanco IV Sección, código postal 11550, en la Ciudad de México.

Pujol.itto recién se inaguró en este mes. Foto: OpenTable

¿Cómo nace Pujol.itto?

El 27 de abril, la cuenta de Instagram de Pujol anunció la fecha de apertura de Pujol.itto, la nueva propuesta derivada del reconocido restaurante.

El chef Enrique Olvera y Grupo Casamata están detrás de este nuevo proyecto; días después del anuncio oficial, el 30 de abril, Olvera publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías acompañadas de la frase: “Esperemos que el manzano dé manzanas @pujol.itto”, adelantando así la llegada de este nuevo proyecto gastronómico.

A partir del 6 de mayo de 2026, comenzaron a aceptar reservaciones. Esta es una fecha simbólica para Olvera, ya que ese mismo día y mes, pero 26 años atrás, abrió las puertas Pujol.

Pujol como Pujol.itto tienen sus bases en el maíz. Foto: OpenTable

¿Qué encontrarás en el Pujol.itto?

El sitio oficial del restaurante Pujol, en el apartado Pujol.itto, explica que éste fue concebido como una experiencia íntima enfocada en el cuidado minucioso de cada detalle.

La propuesta toma inspiración de la cosmovisión nipona y de la manera en que esta cultura resignifica lo cotidiano, creando un vínculo entre la técnica y disciplina oriental con la esencia de la comida que se encuentra en las calles de México. El chef encargado de este nuevo concepto es Neftalí Sánchez de Alba, quien ya había trabajado anteriormente en Pujol, así como otros restaurantes dentro y fuera del país. En cuanto a la parte de bebidas, está curada por el reconocido sommelier Rubén Elías.

El concepto ofrece una experiencia para solo 12 comensales a través de 10 tiempos, donde el maíz se convierte en el eje central del menú, mientras que los sabores del mar funcionan como contraste y complemento de la propuesta gastronómica.

Pujol.itto no da servicio lunes y domingo. Foto: OpenTable

¿Cuánto cuesta y dónde está ubicado Pujol.itto?

Los precios en este restaurante varian dependiendo de los platillos y bebidas que elija cada comensal durante su visita.

Este nuevo espacio gastronómico se encuentra ubicado en Calle Tokio 110, local 1, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México. El restaurante ofrece servicio de martes a sábado, en un horario de 14:15 a 21:00 horas.

Para quienes deseen conocer la propuesta culinaria del lugar, es importante que consideren que el acceso es únicamente con reservación previa.

Las reservas pueden realizarse a través de la plataforma OpenTable o directamente por WhatsApp, por lo que se recomienda apartar con anticipación debido a la demanda del restaurante.

Si quieres vivir una experiencia que combine sabores mexicanos con la cocina japonesa, Pujo.itto es una de las opciones que podría sorprenderte.

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