En una ciudad donde las terrazas se han vuelto parte de la vida social, Somma Rooftop se une con una propuesta que combina estética, ambiente y gastronomía pensada para disfrutar sin complicaciones.

Este no es sólo un lugar para comer, sino un espacio para reunirse, relajarse y alargar la noche entre copas y buena música, al mismo estilo de un club.

Conoce cómo es y los imperdibles para probar aquí.

Somma Rooftop es un bar de vino para tardes sociales en la CDMX. Foto: Cortesía Somma Rooftop

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¿Cómo es Somma Rooftop?

El concepto de Somma Rooftop gira alrededor de una idea clara: crear una experiencia accesible pero cuidada, donde el vino, los cócteles y la convivencia son protagonistas.

A diferencia de restaurantes más formales, éste no tiene rigidez; su ambiente es completamente casual, aunque con un toque moderno que se percibe tanto en la decoración como en su carta de alimentos y bebidas.

Todos sus espacios están diseñados para ser visualmente atractivos, empezando por su terraza que invita a quedarse, las repisas con vinilos y una zona para DJ en vivo.

Y es que la música y la iluminación juegan un papel importante, ya que transforman el lugar conforme avanza el día: empieza como un spot ideal para una comida o cita tranquila, y evoluciona hacia un ambiente más animado por la noche.

En la intimidad del rooftop, lo gastronómico acompaña lo social.

En Somma Rooftop hay sesiones con DJ en las noches para amenizar la degustación de alimentos. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Qué probar en Somma Rooftop?

La propuesta de alimentos en Somma Rooftop ha sido pensada para complementar la experiencia con las bebidas, no para robarse toda la atención.

En el menú disponible se percibe una oferta que incluye opciones ligeras como entradas: aceitunas de la casa, hummus, tartare de res, chips caseras, y tablas de quesos, tostadas de atún, sashimi, burrata con peso y ensaladas.

Para los platos, que también funcionan al centro, ofrece pasta trufada, sándwich de rir eye, hamburguesas, salmón a la plancha, tacos de pastor o camarón, pizzas y postres, entre los que destacan el pastel de Ferrero.

En cuanto a bebidas, el vino tiene un papel central, lo que permite explorar distintas opciones, ya sea por copa o botella, de tintos, rosados y blancos. O bien, probar sus cócteles de perfiles frutales, frescos y dulces.

Los sabores de las entradas, platillos fuertes y bebidas en Somma Rooftop armonizan entre sí. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los horarios de Somma Rooftop?

Somma Rooftop es un espacio relativamente nuevo, y se ubica en la colonia Roma Norte, una de las zonas más dinámicas de la Ciudad de México en términos de gastronomía y vida nocturna.

Este lugar opera principalmente por las tardes y noches, con servicio los martes y domingos desde las 13:30 a las 22:30 horas, y miércoles a sábado desde las 12:30 a las 02:00 horas.

Para degustar sus platillos, necesitas hacer una reservación vía mensaje al 55 2303 5417 o directamente en su Instagram @somma_rooftop

En Somma Rooftop hay un ambiente íntimo, perfecto para cenas. Foto: Cortesía Somma Rooftop

Somma Rooftop ofrece una experiencia que va más allá de la comida: es un lugar donde el ambiente, las bebidas y la compañía se integran para crear una salida completa en la Roma.

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