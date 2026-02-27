En una CDMX saturada de aperturas con mucho neón y poco sabor, Fiambre se siente como un respiro de honestidad.

Ubicado en Laredo 13A, este proyecto del chef Pablo López (quien pulió su técnica entre Nueva York y las cocinas más exigentes de México) no es la típica tienda de carnes frías. Es un santuario al oficio donde el tiempo es el ingrediente principal y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Por qué vale la pena visitar Fiambre?

Aquí la charcutería no es el "acompañamiento" de relleno. Es la estrella. Olvida los embutidos industriales cargados de sulfitos y almidones que te dejan sediento todo el día; lo que hace Pablo es charcutería artesanal real.

Son procesos naturales que respetan la textura de la carne y que apuestan por el no waste: aquí todo el producto se aprovecha con una maestría que ya quisieran muchos restaurantes de manteles largos.

El combo ganador: Tablas, quesos y vino

Si vas con amigos y no tienes prisa, olvida el menú y vete directo a armar tu propia experiencia. La jugada maestra es pedir una tabla de charcutería personalizada (tienen una selección de la casa con tres carnes que nunca falla) y elevarla al siguiente nivel:

El maridaje: Pide su tabla de quesos seleccionados, que están a la altura de la calidad de sus embutidos.

La copa: Tienen una curaduría de vinos pensada específicamente para cortar la grasa y resaltar los ahumados y curados de la casa.

Si vas solo por un bocado rápido, sus sándwiches y hot dogs (con salchichas hechas ahí mismo, por supuesto) son probablemente de los mejores secretos guardados de la Hipódromo Condesa.

El veredicto

Fiambre es ese lugar al que vas cuando quieres comer bien sin pretensiones, pero con mucha técnica detrás. Es ideal para comprar lo necesario para una cena en casa y quedar como un experto, o para quedarte ahí, pedir una copa y dejar que el chef te guíe por los cortes del día. Un recordatorio necesario de que las cosas hechas con calma siempre saben mejor.

Lo que tienes que saber:

Dirección: Laredo 13A, Hipódromo Condesa.

Imperdible: La tabla personalizada con un vino de la sa.

Horarios: Mar-Sáb 10am-10pm; Lun y Dom 10am-8pm.

Instagram: @fiambre.mx

