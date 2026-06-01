Durante alrededor de tres semanas que estuvimos probando el nuevo vivo V70 FE, nos dimos cuenta de algo: la apuesta de este equipo es brindar una experiencia equilibrada que prioriza la autonomía, una buena pantalla y un diseño atractivo.

Este celular está pensado para quienes buscan un equipo confiable que pueda acompañarlos durante largas jornadas sin preocuparse por el cargador, pero no solo eso, el diseño estilizado del vivo V70 FE nos da luz verde en saber que hicimos una buena compra para un gama media.

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Diseño atractivo y pantalla perfecta

Desde el primer momento, el dispositivo llama la atención por su diseño. A pesar de integrar una batería de gran capacidad, mantiene un perfil relativamente delgado y cómodo en la mano.

La parte trasera presenta acabados llamativos que le dan personalidad propia en un segmento donde muchos teléfonos terminan luciendo prácticamente iguales. El celular está disponible en dos colores: Muse Purple y Ocean Blue, este último fue el que probamos y consideramos que da un vibra premium para un gama media.

Además, la certificación IP68 e IP69 añade un nivel extra de tranquilidad frente al agua y el polvo.

Otro de sus apartados más destacados es su pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas. Con esta podemos consumir contenido con colores vibrantes, excelente contraste y un buen nivel de brillo. Además, su tasa de refresco de 120 Hz aporta una fluidez notable al desplazarse por redes sociales, navegar en internet o consumir contenido multimedia.

Rendimiento y autonomía

En cuanto al rendimiento, el vivo V70 FE responde adecuadamente a las exigencias cotidianas. Aplicaciones de mensajería, redes sociales, navegación web y multitarea se ejecutan sin inconvenientes. Básicamente, para un usuario promedio podemos afirmar que ofrece una experiencia fluida y consistente. Recordemos que este dispositivo está potenciado por el Dimensity 7360-Turbo.

Donde realmente sobresale este dispositivo es en la autonomía. Su batería de 7000 mAh superar con facilidad una jornada completa de uso intensivo. Este es, sin duda, uno de los argumentos más sólidos para considerar al vivo V70 FE como una opción. A ello se suma la carga rápida de 90 W, que reduce considerablemente los tiempos de espera y permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos.

vivo V70 FE: el equilibrio entre diseño y autonomía. Imagen: vivo

Como punto final pero, no menos importante, el apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 200MP con estabilización óptica que entrega imágenes con buen nivel de detalle y colores llamativos.

Durante el día, los resultados son satisfactorios y listos para compartirse en redes sociales. La cámara frontal también destaca con sus 32 MP. Con esta cámara obtenemos selfies nítidas y bien iluminadas.

En conjunto, el vivo V70 FE se presenta como una alternativa atractiva para quienes valoran una excelente duración de batería, una pantalla de calidad y un desempeño confiable para las actividades del día a día.

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