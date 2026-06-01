Hay ocasiones en que la señal de internet no siempre es la mejor, debido a problemas con el router o la señal, pero también son originadas por fallas de tu proveedor, lo que provoca que la velocidad del WiFi transite de manera pausada.

Pero no te preocupes, porque en caso de que tu señal de internet circule defectuosa, puedes solucionar el problema con estos 5 trucos que te compartimos hoy en Tech Bit.

A veces, las ralentizaciones de internet ocurren por fallas experimentadas por tu proveedor. Foto: Unsplash

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¿Por qué razones falla la señal de internet?

El software profesional Acrylic WiFi, desarrollado por la empresa española Tarlogic Security, apunta que los errores de conectividad de tu internet tienen varias causas, entre las más destacadas se perfilan una señal inestable, que el router se encuentre alejado y que haya demasiados dispositivos conectados simultáneamente.

Otros de los factores que la compañía señala son los desperfectos que tu router manifiesta, como por ejemplo, desactualizaciones, malas configuraciones o averías mecánicas producidas por sobrecalentamientos y obsolescencia.

Todas las razones anteriores causan problemas de conectividad como el buffering, que es cuando los archivos o el contenido que descargas o buscas en la red no cargan por completo.

Tener cerca el router acelera la velocidad de tu señal de internet. Foto: Unsplash

¿Cómo agilizar la velocidad de tu internet desde el router?

A continuación, te presentamos 5 trucos que te servirán para acelerar tu señal de internet. ¡Toma nota!

Reiniciar router

Apaga por 15 segundos el router y enciendelo. Este procedimiento elimina problemas en la red y puede mejorar la velocidad del WiFi.

Para reforzar esta operación, reinicia todos los dispositivos conectados a la red, y así, al reconectarse recibirán una señal más ágil y limpia.

Mover de ubicación el router

Cambiar la ubicación del router es necesario para hallar un punto en donde la señal de internet viaje más rápido. Además, este consejo resulta fructífero para cuando el router se encuentra cerca de objetos que debilitan la propagación de señal, como por ejemplo, jarrones, pilares, microondas, etc.

Cambiar frecuencia

Según la compañía europea, la banda de 2.4 GHz alcanza distancias más largas pero suele estar saturada por el uso de múltiples dispositivos y redes. En cambio, la banda de 5 GHz proporciona una mayor velocidad, aunque su alcance es más limitado.

Tomando en cuenta lo anterior, puedes cambiar la frecuencia de tu internet, dependiendo de tus necesidades. Para hacerlo debes acceder a la configuración de tu celular o router.

Cambia a dirección de las antenas

Si tu router tiene antenas, puedes moverlas para encontrar una posición en la que la señal no se disipe. Por ejemplo, puedes apuntarlas hacia arriba para que el internet llegue hacia los otros niveles de tu casa, o al frente para que se propague sin dificultades en el mismo piso.

Instala amplificadores

Estos dispositivos aumentan la cobertura aun en áreas con muchas barreras. Puedes colocarlos en puntos estratégicos que te garanticen una señal de internet favorable.

Como ejemplos, destacan el repetidor WiFi, que recibe la señal del router y la repite para reforzar la conectividad; y el extensor WiFi, qi¡ue se conecta directamente al router por cable ethernet para ubicarlo en cualquier lugar con señal deficiente.

Actualiza tu router periódicamente para disminuir las fallas de internet. Foto: Pexels

Por último, otras medidas que puedes aplicar para agilizar la velocidad de tu internet es asegurarte de que el WiFi está activado y que no estás en modo avión, así como actualizar mensualmente el software de tu router.

Si con estos trucos, la velocidad de tu internet no aumenta, no dudes en contactar a tu proveedor para notificar las fallas y te orienten para solucionarlas de manera definitiva.

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