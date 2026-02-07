Hay ocasiones en las que el internet puede fallar por diversas razones como fallas en la señal o errores del router; y seguramente, el quedarte sin servicio de WiFi puede representar una pesadilla para ti.

Si bien es cierto que las fallas tecnológicas no avisan, puedes mantenerte prevenido con otras herramientas que te sacarán de apuros y te permitirán seguir conectado a WiFi cuando tu router falle.

A continuación, te presentamos algunos instrumentos de WiFi inalámbrico que podrán beneficiarte en este caso. ¡Toma nota!

El WiFi inalámbrico puede suplir tu red de internet principal por si falla. Foto : Unsplash

¿Qué ventajas tiene el internet inalámbrico?

Antes de decirte cuáles son los aparatos que puedes emplear para cuando tu señal principal de internet experimente fallas, es importante que conozcas las ventajas del internet inalámbrico.

De acuerdo con el operador móvil virtual Retemex, el internet inalámbrico o sin router, es una buena herramienta con varios beneficios, principalmente, que da la facilidad de que los usuarios no tengan inconvenientes con molestas instalaciones o confusos cableados.

Asimismo, que no sufran por problemas de conectividad y puedan portar a cualquier lugar su red móvil para estar conectados todo el tiempo.

Sin embargo, la compañía también indica que el internet inalámbrico suele tener desventajas, ya que no todas sus redes pueden cubrir la conexión que el usuario desea o no cuentan con la conectividad adecuada para recibir señal y funcionar.

No obstante, si requieres WiFi en casa y tu modem no responde, puedes optar por los siguientes recursos de Internet inalámbrico para tratar de obtener señal y mantenerte comunicado en lo que tu red principal vuelve a funcionar.

Si el router de tu interne falla de manera constante, debes dar aviso a tu proveedor y cambiar de equipo si es necesario . Foto: Freepik

¿Cómo puedes obtener internet si tu modem falla?

A continuación, te presentamos algunos aparatos y funciones que te pueden servir para conectarte a internet en caso de que tu modem sufra errores de señal.

Routers MiFi

De acuerdo con el sitio web de proveedores de Internet, HighSpeedInternet, un dispositivo MiFi es un enrutador o hotspot que funciona a través de una conexión celular; utilizando datos de red para proporcionar una conexión WiFi para laptops, tablets y otros dispositivos.

Por lo regular, estos dispositivos manejan una tarjeta SIM y la cobertura de datos móviles de 3G a 5G. Además, tienen su propia batería para que se recargue cuando se quede sin energía.

Lo único que se debe hacer es colocar el chip al MiFi y crear una contraseña con la que se podrán conectar otros dispositivos.

Para recargarlo, solo debes contactar a tu proveedor, dar el número de la SIM de tu MiFi y pagar con tarjeta de crédito o débito.

Compartir datos móviles

Si tienes problemas con tu router y el Internet se va constantemente, podrías recurrir a tu plan de telefonía.

Si cuentas con un paquete que te ofrece internet ilimitado de manera mensual o tienes un plan similar, puedes utilizar la función de tu celular “Zona WiFi” o “Hotspot” para que compartas tus datos móviles a otros dispositivos mediante tu contraseña personalizada.

Solo toma en cuenta que este recurso no podrás utilizarlo si no tienes buena señal o tus datos son deficientes y están a punto de expirar.

Router con SIM

Estos dispositivos son similares a los MiFi, solo que estos routers ofrecen una mayor cobertura y estabilidad, por lo que son ideales para lugares grandes en los que hay demasiados aparatos que dependan de una conexión a WiFi.

Su proceso de recarga de datos es similar al de los MiFi: solo se debe contactar a la empresa proveedora y realizar el pago.

El único inconveniente con estos routers es que no suelen ser portátiles y solo funcionan con electricidad, por lo que si se va la luz no podrán operar.

Routers doble WAN

Estos aparatos tienen dos puertos WAN para admitir conexiones de múltiples proveedores de internet.

Estas conexiones pueden ser de cualquier combinación de fuentes cableadas, celulares o satelitales. Estos dispositivos aprovechan la disponibilidad de conexiones secundarias por si falla la principal.

Para usarlo solo se debe conectar el cable Ethernet de cada uno de los dos módems y configurar la interfaz para seleccionar cuál será la conexión principal y agregar un usuario y contraseña.

Como ves, no tienes de qué preocuparte por si de la nada el modem de tu internet falla. Así que vale la pena que cuentes con una o varias de estas herramientas para no quedarte incomunicado en este posible escenario.

