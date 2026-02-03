Los servicios de streaming se han convertido en un gasto casi obligatorio para muchas familias mexicanas, pues plataformas como Netflix, Prime Video y HBO Max ofrecen un amplio catálogo de películas, series, documentales y más.

Sin embargo, es importante que sepas que dichos servicios pueden impactar tus finanzas, por lo que debes mantenerte informado sobre sus costos de suscripción actuales. En Techbit te decimos cuáles son este 2026.

Netflix, HBO Max y Prime ofrecen diferentes planes de suscripción. Foto: Unsplash

¿Cuánto cuesta tener Netflix, Prime Video y HBO Max sin anuncios?

Es innegable que las personas prefieren consumir contenido de streaming, que en otros formatos anteriormente populares como la televisión abierta y las plataformas digitales. Y es que una de sus principales ventajas es que ofrecen planes sin anuncios, lo que evita las interrupciones constantes.

Este 2026, sus costos son los siguientes:

Netflix

En Netflix, el Plan Premium sin anuncios tiene un costo mensual de $329; ofrece contenido en resolución 4K (Ultra HD) + HDR, audio espacial y compatibilidad con TV, computadora, celular y Tablet. Además, permite la reproducción hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo.

Por otra parte, el Plan Estándar, que tampoco incluye anuncios, tiene un precio mensual de $249; ofrece resolución 1080p (Full HD) y la posibilidad de reproducir en 2 dispositivos diferentes al mismo tiempo.

Prime Video

En Prime Video, el plan familiar sin anuncios cuesta $149 mensuales; esta opción es para quienes prefieren ver su contenido favorito sin interrupciones. Mientras que el plan básico con anuncios cuesta $99 y la suscripción anual $899.

HBO Max

Finalmente, HBO Max cuenta con 2 planes sin anuncios: el primero es el Platino, cuyo costo mensual es de $299 y ofrece resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos, 100 descargas para disfrutar offline y la posibilidad de ver el contenido hasta en 4 dispositivos a la vez.

Por otro lado, el Plan Estándar tiene un costo de $239 al mes y ofrece resolución Full HD, 30 descargas offline y 2 dispositivos conectados para el consumo al mismo tiempo.

¡Ojo! El portal oficial de HBO Max indica que el contenido en vivo en los planes Estándar y Platino sí puede contener publicidad.

¿Cómo convertir una TV normal en una Smart TV para ver streaming?

Pese a que la tecnología avanza a pasos agigantados, en los hogares mexicanos aún existen aparatos que, por su antigüedad, no cuentan con las funciones de una Smart TV. Esto les dificulta acceder a los servicios de streaming.

Por fortuna, hay televisiones que al conectarse con un cable HDMI o por medio de un dispositivo inteligente, se transforman en un aparato completamente moderno:

Roku: Viene en diferentes versiones como el Streaming Stick HD y 4K, o Roku Premier.

Amazon Fire TV Stick: Además de las aplicaciones de streaming, permite integrar al dispositivo Alexa.

Roku cuenta con uno de los dispositivos más populares para transmitir servicios de streaming. Foto: Roku

Las plataformas de streaming son una fuente primordial de entretenimiento para las nuevas generaciones, pero es importante mantener una relación sana con estos servicios para no pasar demasiado tiempo frente al televisor o afectar la finanzas personales.

