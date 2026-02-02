Además de algunas herramientas de uso recurrente como la cámara, el reloj y el calendario, tu celular cuenta con otras funciones para facilitar ciertas tareas de tu vida personal, escolar y laboral.

Si sigues tomándole fotos a tus documentos para guardarlos o compartirlos, utiliza el escáner que viene incluido en tu dispositivo o descarga uno desde la tienda de apps. Aquí te presentamos las mejores opciones gratuitas.

¿Necesitas escanear un documento de última hora? No te preocupes. Con tu teléfono celular podrás escanear documentos, libros, apuntes e incluso pizarrones en cuestión de segundos.

Escáneres digitales gratuitos

La primera opción fue considerada por “The New York Times” como el mejor escáner digital para teléfonos celulares de 2025. Se trata de Adobe Scan, la opción que ofrece, probablemente, la digitalización automática más nítida. A pesar de contar con herramientas profesionales de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), algunas funciones como el escáner de libros y pizarra, así como la exportación en PDF requieren de una suscripción de pago.

Si quieres probar otras alternativas sin perder la calidad, puedes intentar con vFlat Scan. A diferencia de la oferta de Adobe, las funciones de vFlat te permiten escanear 5 pares de páginas de libros y exportar hasta 10 páginas en PDF al día. Además, la aplicación te deja pasar el documento escaneado a texto para que lo puedas copiar, pegar y editar.

Microsoft no se queda fuera de la categoría, pues con su app Lens podrás hacer uso de sus múltiples herramientas gratuitas incluyendo la exportación en PDF ilimitada y hasta un traductor de documentos. Al ser parte de Microsoft, Lens te permite guardar tus documentos escaneados en OneNote, OneDrive, Word y PowerPoint.

¿Cómo escanear documentos con mi iPhone?

Para los usuarios de Apple, descargar un escáner no será necesario. Desde la actualización a iOS 26, los dispositivos compatibles cuentan con la app Vista Previa, con la que podrás no solo escanear y guardar documentos en diferentes formatos, sino también rellenar formularios en PDF, subrayar archivos y protegerlos con contraseña.

Si usas esta aplicación, solo toca la opción “Escanear documentos” en el centro de la pantalla, enfoca cada página con la cámara y confirma la captura con el botón de palomita.

Traer contigo un escáner digital nunca está de más. Todas las apps presentadas, a excepción de Vista Previa, están disponibles para Android y iOS; elige la de tu preferencia y escanea lo que necesitas en un abrir y cerrar de app.

