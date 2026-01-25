Hay ocasiones en las que resulta oportuno eliminar ciertos contactos de WhatsApp, ya sea para mayor seguridad, para liberar espacio o simplemente porque ya no tienes contacto con ellos.

Si has tratado de realizar esta tarea, entonces debes saber que los contactos se pueden borrar de manera separada, es decir, de la misma aplicación o de la memoria de tu dispositivo. Hoy te explicamos cómo.

¿Cómo eliminar un contacto directamente en WhatsApp?

WhatsApp permite eliminar contactos directamente desde la aplicación para hacer más sencillo este proceso, sobre todo en ocasiones en que se debe reportar el chat por estafas u otras conductas sospechosas.

Hay que recordar que unos de los riesgos de dejar los contactos viejos es que pueden ser utilizados por otras personas, sin que te des cuenta, para cometer ciberdelitos.

También es importante borrarlos porque esos contactos antiguos, con los que ya no hablas o de los que ni siquiera te acuerdas, pueden seguir viendo tu información y foto de perfil mientras los tengas guardados.

Así que más vale realizar una revisión periódica para depurar tu agenta de WhatsApp, y lo puedes lograr con los siguientes pasos:

Entra al perfil del contacto.

Oprime el botón "Editar".

Ve hasta abajo del menú secundario y selecciona "Eliminar contacto". Listo.

Otro proceso es eliminar al contacto desde una conversación que todavía tengan en común. Es un proceso similar, pero cambia en lo siguiente:

Entra a la conversación del contacto.

Oprime su foto de perfil.

Selecciona el mismo botón de "Editar".

Y encuentra la opción "Eliminar contacto". Listo.

En ambos procedimientos, el contacto se borrará únicamente de la aplicación; si por alguna razón te arrepientes, sólo debes regresar a la agenda de tu celular para recuperarlo.

Recuerda que si es un contacto viejo o que te ha estado hostigando con preguntas sobre datos, dinero u otro indicio de estafa, es mejor que lo reportes y lo bloquees directamente.

¿Por qué es importante borrar contactos de WhatsApp?

Como lo mencionamos anteriormente, eliminar los contactos que ya no necesitas en WhatsApp es una medida de seguridad para tu cuenta. Aunque también ofrece otros beneficios como:

Libera el espacio de almacenamiento de la aplicación.

Proporciona mayor privacidad al solo mantener las conversaciones que usas mayormente.

Te protege de posibles ciberataques o estafas.

Mejora el rendimiento de la app.

Facilita el flujo de comunicación al ayudarte a identificar de mejor manera tus contactos.

¡Ya lo sabes! En caso de necesitarlo, elimina un contacto de WhatsApp con estos métodos que sólo te tomarán un par de minutos.

