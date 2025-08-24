Aunque no lo parezca, los contactos inactivos de WhatsApp pueden ocasionar que el almacenamiento disminuya y también que la probabilidad de ser víctima de un ciberataque sea mayor.

Por lo anterior, es indispensable que hagas una revisión periódica a tu lista de agregados y elimines los que ya no son útiles para ti.

WhatsApp. Foto: Unsplash

Leer también Paso a paso: cómo identificar archivos PDF maliciosos

¿Por qué borrar los contactos inactivos de WhatsApp?

Cuando la comunicación cesa por completo con uno o varios contactos de WhatsApp, lo mejor es eliminarlos. Probablemente, el número telefónico que le pertenecía a un conocido fue adquirido por otra persona ajena a tu círculo social.

Este sujeto podría tener acceso a cierta información de tu cuenta, por ejemplo, las actualizaciones de estado, foto de perfil, nombre y hasta la hora de última conexión.

Además de prevenir estafas y evitar que tu cuenta sea espiada por extraños, una limpieza de contactos permite un mejor rendimiento de la aplicación al guardar solo las conversaciones de las personas con las que sí sostengas un vínculo cercano.

Revisar los contactos de WhatsApp es útil para cuidar tu seguridad. Foto: Unsplash

¿Cómo borrar los contactos inactivos de WhatsApp?

Los pasos para eliminar a los contactos inactivos de WhatsApp son los siguientes (aplican por igual en Android y ¡OS):

Ve a la pestaña “Chats” (identificada con burbuja de diálogo y un signo más dentro de un cuadrado). Toca el nombre del contacto que quieres eliminar e ingresa a su información. Da clic en el ícono “Más opciones” (tres puntos verticales) y entra en “Editar". Finalmente, selecciona “Más opciones” (tres puntos verticales) y oprime “Eliminar".

Otra manera sencilla de borrar un contacto inactivo es dejar presionado su chat por unos segundos y luego presionar el botón “Eliminar”, representado por un pequeño contenedor de basura.

Aunque elimines un contacto en la aplicación, probablemente continúe vigente en la agenda de tu celular, lo que supone un riesgo menor de ciberataques pero también puedes optar por borrarlo.

También elimina los contactos inactivos de WhatsApp desde la agenda desde tu celular. Foto: Pixabay

¿Qué hacer si un contacto inactivo de WhatsApp te extorsiona?

Si sufres una extorsión o comienzas a tener inconvenientes con contactos con los que ya no hablas, es mejor reportarlos desde WhatsApp y bloquearlos.

Incluso, la misma app de Meta recomienda ocultar la información personal -como los estados, foto de perfil, descripción y hora de última conexión- y únicamente compartirla con conocidos.

Además, para garantizar que los contactos que elimines no accedan al contenido compartido en su chat, es necesario eliminar las fotos, videos y todos los recursos que puedan representar un peligro para ti.

Leer también Google Pixel 10 llega a México; precio y disponibilidad

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters