¡Es oficial! México será el primer país de América Latina en recibir el Google Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL. Esta serie de dispositivos llegará con más de 20 funciones de IA generativa para que el usuario tenga un asistente en la palma de su mano.

“Con la llegada de estos nuevos dispositivos, estamos presentando una herramienta inteligente que se adapta a ti, impulsa tu creatividad y protege” asegura Mireia Aguilera, líder global del lanzamiento de Google Pixel.

Además de la llegada de la serie Pixel 10 a México, también llegarán otros dispositivos del catálogo de Google como los Google Pixel Buds Pro y Buds 2a, así como el Google Pixel Watch 4.

Google Pixel 10 llega a México; precio y disponibilidad. Imagen: Google

Leer también Paso a paso: cómo acceder al catálogo oculto de Netflix

Este último viene en dos versiones de 41 mm y 45 mm, con hasta 40 horas de batería, según Google. También cuenta con monitoreo avanzado de salud y está potenciado con IA.

¿Cuáles son las características de la serie Google Pixel 10?

Como mencionamos anteriormente, este equipo llega con más de 20 funciones de IA generativa, entre las que se encuentran: Asistente de cámara, Traducción de Voz y Toma perfecta automática.

Está potenciado con un procesador Tensor G5, con 16 GB de memoria RAM y batería que supera las 24 horas de uso, según Google. También tiene un sistema de carga inalámbrica compatible con la nueva línea de accesorios magnéticos Pixelsnap. Estas características le brindan al dispositivo un alto rendimiento y eficiencia energética.

Google Pixel 10 llega a México; precio y disponibilidad. Imagen: Google

Por su parte los modelos Pro cuentan con un sistema avanzado de cámaras con un gran angular de 50 MP, telefoto de 48 MP y zoom de alta resolución de hasta 100x. Además la IA hace su trabajo cuando tomas fotografías a grandes distancias para obtener resultados de calidad. En cuanto a la cámara frontal es de 42 MP.

Precio y disponibilidad

La serie Google Pixel 10 estará disponible en cuatro colores: Obsidiana, Glaciar, Verde lima e Índigo. Mientras que para la serie Pro estará disponible en Obsidiana, Piedra lunar, Porcelana y Jade.

La preventa iniciará el 20 de agosto y la venta oficial en tiendas departamentales será el 28 de agosto.

Google Pixel 10 llega a México; precio y disponibilidad. Imagen: Google

Sus precios serán:

Google Pixel 10 : 19 mil 999 pesos

: 19 mil 999 pesos Google Pixel 10 Pro : 25 mil 999 pesos.

: 25 mil 999 pesos. Google Pixel 10 Pro XL: 30 mil 999 pesos.

Leer también Tec de Monterrey abre convocatoria para becas del 100%, ¿cómo aplicar?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters