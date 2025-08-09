Más Información
Si usas Google Maps para moverte por la ciudad, irte de viaje o ubicar una dirección que no conoces, sabes que es una herramienta súper útil. Pero también habrás notado que después de unos minutos tu batería comienza a bajar más rápido de lo normal.
Esto se vuelve un problema cuando dependes del celular para moverte o cuando no llevas cargador. Así que, si quieres que tu teléfono dure más sin sacrificar la navegación, aquí te va una guía práctica con todo lo que debes saber para seguir con tu viaje y no quedarte sin batería a medio camino.
¿Por qué Google Maps consume tanta batería?
Aunque para algunos es una app básica en el día a día, Google Maps está lejos de ser ligera. Según la compañía de eSIM Roamify, el sistema de Maps necesita mantenerse conectado para ofrecer información del tráfico en tiempo real, rutas alternas o detalles de los sitios que visitas. Eso implica gasto de datos y potencia de procesamiento.
Además, utiliza el GPS constantemente para saber dónde estás, lo cual requiere comunicación continua con satélites. Aunado a esto, el brillo alto de la pantalla (que usualmente mantenemos encendido durante la navegación) y las notificaciones activas, incluso cuando no estás usando la app contribuyen al desgaste de tu batería más rápido de lo que crees.
Tips para ahorrar batería sin dejar de usar Maps
- Descarga mapas sin conexión: para ello, solo necesitas entrar a la app, presionar tu foto de perfil y seleccionar “Mapas sin conexión”. Maps te permitirá seleccionar la zona del mapa que gustes y, posteriormente, descargarla para visualizarla sin conexión.
- Limita la actividad en segundo plano: en los ajustes de tu dispositivo, puedes restringir que Google Maps siga funcionando cuando no lo estás usando.
- Ajusta el permiso de ubicación: cámbialo a “Solo mientras la app esté en uso” para evitar que te rastree todo el día.
- Baja el brillo: usa brillo adaptativo o configúralo manualmente para que la pantalla no consuma tanta energía.
- Cierra la app al terminar tu viaje: así te aseguras de que no se quede corriendo en segundo plano.
- Activa el modo ahorro de batería: tanto en Android como iOS, este modo ayuda a reducir tareas pesadas y prolongar la duración de la pila.
- Mantén la app actualizada: por lo regular, las nuevas versiones suelen venir con mejoras que optimizan el rendimiento y el consumo.
- Carga inteligente (extra tip): lleva contigo un power bank si vas a pasar muchas horas fuera. También puedes usar un cargador para auto si conduces. Así, no importa si estás en el bosque o atrapado en el tráfico, tu dispositivo tendrá energía para seguir guiándote.
Con estos consejos, Google Maps puede seguir siendo tu copiloto sin acabar con tu pila. Ajusta la aplicación y disfruta el camino sin preocuparte por quedarte sin batería.
