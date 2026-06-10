La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a que, durante el desarrollo del Mundial de futbol prevalezcan la civilidad, la convivencia pacífica, la seguridad de las personas, el respeto a la ley y la protección de los derechos de todas y todos, tanto de la población nacional como de quienes visiten nuestro país.

En un pronunciamiento, al referirse a las protestas magisteriales y de otros grupos, destacó que la diversidad de ideas, opiniones y expresiones sociales forma parte de nuestra vida pública y debe atenderse siempre mediante el diálogo, la legalidad, la tolerancia y el respeto institucional.

Asimismo, reconoció la importancia de que las instituciones competentes garanticen condiciones adecuadas de movilidad, seguridad, atención ciudadana, servicios públicos y orden democrático, pero al mismo tiempo reconozcan en la justa deportiva un espacio de encuentro social, integración comunitaria y proyección cultural de México ante el mundo.

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“Todo lo anterior, sin menoscabo del derecho de reunión, expresión y manifestación pacífica reconocido por nuestro orden constitucional”, expresa la Comisión Permanente en el pronunciamiento al que dio lectura su presidenta, Laura Itzel Castillo.

“La pluralidad política y social no debe entenderse como obstáculo para la unidad nacional. Por el contrario, una democracia se fortalece cuando instituciones y sociedad son capaces de procesar las diferencias con responsabilidad, apertura y apego a la Constitución”, puntualizó.

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Sin embargo, advirtió que la realización de un evento de esta magnitud exige la coordinación responsable entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la colaboración de toda la sociedad con pleno respeto al marco constitucional, a los derechos humanos y a las libertades públicas.

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“Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocamos a las y los mexicanos a participar con entusiasmo, respeto y responsabilidad en esta celebración deportiva, y a mostrar ante el mundo la hospitalidad, la grandeza cultural y la vocación democrática de nuestro país.

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“México tiene ante si una oportunidad para proyectar lo mejor de su gente, de sus instituciones y de su identidad nacional.

“Hagamos de este acontecimiento una expresión de unidad, respeto, legalidad y orgullo por nuestra nación”, resaltó.

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El órgano legislativo expresó su reconocimiento a la relevancia nacional e internacional que representa para México ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.

“Nuestro país es el único en el mundo que albergará este magno evento por tercera vez en la historia de estas competiciones, después de haber sido sede de las Copas Mundiales de la FIFA de 1970 y 1986”, destacó.

Apuntó que el inicio de esta justa deportiva en territorio nacional constituye una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y social de México, así como la capacidad de nuestro país para recibir eventos de alcance global.

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