A un día de la Copa Mundial de Fútbol, estudiantes marcharon un año más en conmemoración a la Matanza del Jueves de Corpus en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971. Al condenar la represión de jóvenes, —ocurrida solo tres años después de la matanza de Tlatelolco días antes de los Juegos Olímpicos—, aseguraron que los eventos deportivos masivos no traen más que muerte al país.

“Muchos piensan que el Movimiento del 68 terminó aquel 2 de octubre, pero eso no fue así. Recordemos que después de unos Juegos Olímpicos manchados de sangre y silenciados a punta de bala, los estudiantes que pudieron sobrevivir a la masacre, la persecución y las expulsiones de sus escuelas regresaron a la lucha. No estamos aquí únicamente para recordar una fecha Hoy queremos recordar que no olvidamos ni perdonamos un crimen de Estado”, declararon.

Además, hicieron un llamado al respeto a la soberanía frente a las distintas formas de injerencia e imposición imperialista que amenazan a México y países de América Latina. También exigieron respuestas a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), electricistas, campesinos, trabajadores del Monte de Piedad, integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas y de toda la clase trabajadora. Además, se solidarizaron con familiares de víctimas de feminicidio, madres buscadoras, colectivos de búsqueda y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero.

Jóvenes marchan y exigen justicia por víctimas del Halconazo (10/06/2026). Foto: Luis Camacho / LE UNIVERSAL

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“No dejaremos que la crisis nos deshumanice, nos desmovilice, no contarán con la comodidad de nuestro silencio. Nos solidarizamos con las legítimas demandas de la CNTE, quienes siguen dando clases de dignidad. A 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exigimos justicia”, señalaron durante un mitin frente al Faro Cosmos.

Al exigir verdad y justicia a 55 años de la represión conocida como el “Halconazo”, protesta pacífica que terminó en masacre por la irrupción del grupo paramilitar “Los Halcones” durante el gobierno de Luis Echeverría y que dejó al menos 22 muertos, numerosos desaparecidos y medio centenar de heridos; también mostraron respaldo a los países de Cuba y Venezuela y exigieron un alto al genocidio en Palestina.

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“Nos enfrentamos a una escalada de imperialismo y neofascismo, y el ascenso de la ultraderecha en América Latina. Es urgente que el gobierno mexicano rompa relaciones económicas, militares y armamentísticas con el ente sionista que hace más de 70 años planeó y ahora ejecuta la ocupación del territorio, la limpieza étnica y el exterminio del pueblo Palestino, que no solo muere por el bombardeo, muere de inacción”, señalaron.

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Desde las inmediaciones del metro Normal y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cientos de jóvenes tomaron la calzada México-Tacuba y Ribera de San Cosme con la consigna: “¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina” y “el pueblo callado, jamás será escuchado”.

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Con banderas rojas y de Palestina, escudos de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el IPN, los jóvenes avanzaron con las consignas: “Porque el color de la sangre no se olvida”, “a 55 años, la lucha sigue”, “10 de junio no se olvida, es de lucha combativa” y “ni la lluvia, ni el viento, detienen al movimiento”. Encabezados por colectivos estudiantiles, la Coordinación Permanente Contra la Represión, el Comité 68, electricistas e integrantes de la CNTE, la comunidad estudiantil se mostró rebelde, motivada y con ganas de gritar: “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”.

Jóvenes marchan y exigen justicia por víctimas del Halconazo (10/06/2026). Foto: Luis Camacho / LE UNIVERSAL

“A 55 años del crimen de Estado cometido contra estudiantes organizados, volvimos a salir, a ganar la calle, a disputar la memoria, a ejercer con toda convicción y responsabilidad nuestras libertades democráticas. Es la impunidad sostenida por décadas la que hace vigentes nuestras demandas: los objetivos del movimiento estudiantil y popular no han sido alcanzados. En los hechos, las políticas neoliberales no solo no han sido revertidas, sino que están siendo profundizadas”, advirtieron.

Colectivos y estudiantes llegan a las inmediaciones del metro Normal con rumbo a la calzada México-Tacuba para exigir justicia a 55 años del "Halconazo"



🎦#VIDEO: @sharonmercado57 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/CtsLRh6Bb1 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 10, 2026

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Los jóvenes mencionaron que ante las grandes problemáticas del país, el gobierno cierra el diálogo, simula la interlocución o se niega a dar soluciones respectivas y pertinentes. Lamentaron que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tres estudiantes han sido víctimas del feminicidio, y a la fecha, ni las autoridades universitarias ni estatales han respondido a esta expresión de violencia extrema en la entidad.

Por otro lado, estudiantes del IPN condenaron la precariedad de estudiar en laboratorios insuficientes, infraestructura deteriorada, falta de equipamiento, procesos administrativos ineficientes y una creciente distancia entre las autoridades y las necesidades reales de estudiantes, docentes y trabajadores. Señalaron que no se puede hablar de “transformación” mientras las demandas de la comunidad continúan sin ser atendidas de manera satisfactoria.

“El Halconazo nos recuerda que cuando el poder quiso engañar y desaparecer al movimiento estudiantil, los estudiantes fueron conscientes y volvieron a levantarse, porque si algo nos enseñaron los compañeros del 71, es que el miedo no puede derrotar a los politécnicos organizados que las ideas no se matan, que la memoria no se borra y que la lucha estudiantil siempre encuentra la manera de volver a las calles”, sostuvieron.

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Tras una hora de consignas y porras estudiantiles, continuaron su protesta en el metro Normal, donde todo comenzó. Ahí, pidieron un minuto de silencio por los estudiantes, ambientalistas y activistas asesinados, también hicieron pase de lista de víctimas de actos de represión y se prepararon para acuerpar los bloqueos del magisterio en el centro de la CDMX. Explicaron que a través de movilizaciones, paros, asambleas y compañeros que han enfrentado represiones, sanciones y amenazas, la educación pública es una realidad en el país.

“La presidenta Claudia Sheinbaum no está respondiendo a ocurrencias suyas, está obedeciendo la voluntad de la comunidad y no debería colgarse medallas que pertenecen a generaciones enteras de estudiantes politécnicos. Desde el 71 hasta el día de hoy han existido disputas entre quienes ostentan el poder a quienes no les importan nuestras necesidades, desde medios de comunicación oportunistas hasta políticos corruptos que aparentan estar de nuestro lado y buscan lucrar con nuestra causa”, coincidieron al grito de ¡metro popular!

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"10 de junio no se olvida, es de lucha combativa"



En conmemoración de la Matanza del Jueves de Corpus en la CDMX ocurrida el 10 de junio de 1971, estudiantes y colectivos exigen justicia marchando en la calzada México-Tacuba#VIDEO: @sharonmercado57 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/VMPARwFV0Q — El Universal (@El_Universal_Mx) June 10, 2026

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aov/bmc