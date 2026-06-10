Los 11 alcaldes de Morena, PVEM y PT aseguraron que apoyarán todas las actividades impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el Mundial.

Asimismo, en rueda de prensa, precisaron que la Ciudad de México está preparada para recibir al mundo gracias al trabajo coordinado que fortalece la seguridad, la movilidad, los servicios públicos y la recuperación de espacios para beneficio de habitantes y visitantes.

Precisaron que el Mundial 2026 será una oportunidad para mostrar la riqueza cultural, histórica y comunitaria de nuestra ciudad, así como los resultados de una transformación que se refleja en obras, infraestructura y bienestar.

Los alcaldes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para que la Ciudad de México sea la mejor sede del Mundial. Foto: Especial

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Por lo anterior, reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para que la Ciudad de México sea la mejor sede del Mundial.

Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac, fue la primera oradora y señaló que durante meses trabajaron de manera coordinada, bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno para prepararse para el Mundial.

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“Porque gracias a la determinación estamos listas y listos para garantizar la seguridad, la movilidad, los servicios, la hospitalidad y los espacios públicos dignos para quienes nos visitarán desde todos los rincones del mundo y mostrar la grandeza de nuestra ciudad, la capital de la Cuarta Transformación y de nuestro pueblo, el pueblo de México que es hermano de todas las naciones”, indicó.

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En la conferencia de prensa se destacó la labor de la Jefatura de Gobierno con la creación de la nueva ciclovía de 34 kilómetros; además de la Jardín Flotante, una nueva ruta de trolebús para conectar a las comunidades cercanas al Estadio Azteca; 17 nuevos convoyes para el Tren Ligero, y una profunda recuperación urbana de los pueblos y colonias alrededor del estadio.

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“Este Mundial no solo será una fiesta deportiva; será una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de nuestros pueblos, barrios y comunidades, así como el trabajo que durante años hemos realizado para construir una ciudad más moderna, incluyente y con mejores oportunidades para todas y todos”, afirmaron.

Finalmente, las alcaldesas y alcaldes hicieron un llamado a vivir esta celebración con entusiasmo y orgullo, convencidos de que la Ciudad de México será protagonista de uno de los eventos más importantes de su historia reciente.

“La Ciudad de México está lista para recibir al mundo. Vamos a demostrar que somos una de las grandes capitales del planeta, una ciudad abierta, vibrante, diversa y con una enorme capacidad para organizar eventos de talla internacional. Bienvenido el mundo a la Ciudad de México”, concluyeron.

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