El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín encabezó la bienvenida a la Selección Nacional de Sudáfrica, que tendrá como lugar de hospedaje y concentración la demarcación.

La alcaldía informó que con motivo de la estancia de las selecciones de Sudáfrica y de Colombia se aumentó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Acompañado por personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana, el edil destacó que la zona de Santa Fe representa un punto estratégico para la movilidad y la logística en estos eventos, por lo que se implementaron medidas especiales para garantizar la seguridad de los equipos deportivos como de las personas que acudan a recibirlos.

La alcaldía comunicó que en el operativo integral se colocaron cordones de seguridad, dispositivos de control vial y esquemas de atención coordinada. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

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La alcaldía comunicó que en el operativo integral se colocaron cordones de seguridad, dispositivos de control vial y esquemas de atención coordinada para garantizar el desplazamiento de las selecciones y mantener la operación cotidiana de la zona.

Además de que la demarcación puso en marcha operativos de seguridad, vialidad y protección civil.

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La alcaldía también implementó un operativo de seguridad y vialidad en el Parque La Bombilla y sus alrededores con motivo del Festival Futbolero, el cual comenzará el 11 de junio y permanecerá hasta el 19 de julio.

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En este dispositivo se desplegarán 27 policías, 6 patrullas y una grúa, y se ajustará de acuerdo con la afluencia de visitantes y las necesidades operativas del evento.

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