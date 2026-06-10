Como parte del operativo preventivo previo a las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), autoridades capitalinas colocaron vallas de concreto en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Alrededor de las 10:00 horas comenzaron a arribar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con un despliegue aproximado de mil efectivos, quienes se instalaron sobre la avenida Capitán Carlos León y Circuito Interior.

Blindan Terminal 1 del AICM por protestas de la CNTE. Foto: Juan Carlos Williams

Los uniformados llegaron equipados con cascos, escudos y equipo antimotín, mientras que de manera simultánea arribaron tres grúas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, encargadas de trasladar y colocar al menos 20 dovelas de concreto para reforzar los accesos a la terminal aérea.

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La movilización policial se implementó ante la jornada de protestas convocada por integrantes de la CNTE, en el marco del paro nacional que mantienen para exigir la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Blindan Terminal 1 del AICM por protestas de la CNTE. Foto: Juan Carlos Williams

El operativo tiene como objetivo resguardar las instalaciones aeroportuarias y mantener la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia de la capital durante las manifestaciones previstas.

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