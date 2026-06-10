La diputada local del PAN Olivia Garza presentó una iniciativa para sancionar a los autolavados que se instalan en la vía pública.

Durante la Comisión Permanente de este miércoles, que se realizó de manera virtual, la legisladora propuso modificar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para que sea considerada como una infracción al entorno urbano de la Ciudad: colocar, instalar u operar de manera reiterada en el espacio público estructuras, equipos o instalaciones fijas o semifijas destinados a la prestación habitual, y con fines de lucro, del servicio de lavado de vehículos automotores, que impliquen ocupación del arroyo vehicular o banquetas y uso intensivo de agua.

Esta infracción se castigaría con una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (de dos mil 463 pesos a tres mil 519), o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

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Olivia Garza señaló que quienes se dedican a esta actividad utilizan las banquetas, el arroyo vehicular y la infraestructura urbana para desarrollar una actividad lucrativa.

“No estamos hablando de una actividad aislada, estamos hablando de una práctica que afecta la movilidad, deteriora la infraestructura urbana, genera descargas contaminantes al drenaje y profundiza el desperdicio de un recurso tan valioso como el agua, particularmente en una ciudad que enfrenta problemas cada vez más graves de abastecimiento” enfatizó la legisladora panista.

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Explicó que mientras miles de familias padecen cortes de agua o reciben el servicio de manera irregular, existen personas que utilizan este recurso vital como si fuera propio y lo explotan sin autorización, sin regulación y sin consecuencias.

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Destacó que los establecimientos de autolavado formales, que pagan impuestos, cumplen normas ambientales, utilizan infraestructura adecuada, cuentan con medidas de seguridad y enfrentan costos operativos importantes, tienen que competir contra quienes no pagan por ocupar la vía pública y operan al margen de la ley.

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“Eso no es emprendimiento, eso es una ventaja ilegal construida a costa del orden urbano y de quienes sí cumplen las reglas”, expresó.

LL