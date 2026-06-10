Cuautitlán Izcalli, Méx.- Tras señalar que quieren que las desapariciones sean tratadas como prioridad nacional, madres buscadoras del Estado de México marcharán mañana jueves 11 de junio al estadio Ciudad de México, para sumarse a las protestas anti mundial.

Narayani Ramírez, del colectivo Lirios Buscadores, explicó que las familias se han unido para protestar pues han encontrado deficiencias en los mecanismos de búsqueda y puntualizó que “no queremos buscar huesos, queremos encontrar a nuestros familiares con vida”.

Marcharán a las 8:00 de la mañana desde el parque Avante, hacia el estadio Ciudad de México, para ahí unirse a otros colectivos y organizaciones que buscan manifestarse por desapariciones y por temas relacionados con exigencias laborales.

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Ramírez precisó que la intención es ejercer el derecho a la manifestación, la cual planean hacerla de manera pacífica y como la primera acción derecho otras más que desarrollarán durante el tiempo que dure el mundial de fútbol.

Madres buscadoras marcharán rumbo al Estadio Ciudad de México; exigen que las desapariciones sean prioridad nacional. Foto: Arturo Contreras

“No estamos en contra del futbol ni de que se disfrute el deporte, estamos en contra de que se pretenda ocultar la crisis humanitaria detrás. Estamos en contra de que se destinen esfuerzos a la imagen de la Ciudad, mientras miles de familias esperan respuestas sobre sus seres queridos”, mencionó Nayarani.

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Integrantes del colectivo Lirios Buscadores puntualizaron que se unieron 14 familias de personas desaparecidas en municipios del Estado de México como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Huehuetoca y otros más, realizando jornadas de búsqueda por cuenta propia y con acompañamiento de autoridades.

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“Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ningún partido político ha sido capaz de dar respuestas suficientes a las familias buscadoras, ningún gobierno puede pedir confianza mientras las familias sigamos buscando solas”, declaró Nayarani.

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