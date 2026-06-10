La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) dio a conocer el listado con los nombres y número de placa de los policías autorizados para emitir infracciones.

Este miércoles se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la lista de los 717 oficiales que podrán expedir y firmar las boletas de tránsito o recibos “emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de Tránsito en la Ciudad de México”.

Así como el listado de los 570 efectivos que están autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito “mediante sistemas tecnológicos, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de Tránsito en la Ciudad de México”.

Lee también Clara Brugada descarta represión previo al Mundial 2026; garantiza protestas pacíficas y movilidad en CDMX

El acuerdo 30/2026 entrará en vigor el jueves 11 de junio, un día después de su publicación en la Gaceta oficial de la Ciudad de México.

Además, queda sin efectos el acuerdo anterior, 40/2024, con el cual se dio a conocer el listado de los policías que podían emitir infracciones, publicado el 21 de mayo de 2024.

[Publicidad]

LL